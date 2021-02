C’è tempo fino al 16 febbraio per passare al forfettario

...e quello forfettario

Chi nel 2020, magari per effetto dell’emergenza sanitaria, si è trovato per la prima volta con incassi non superiori a 65mila euro (per gli altri requisiti si veda la scheda in alto), da quest’anno potrà adottare il regime forfettario. Una scelta che, preferibilmente, va fatta già dai primi giorni del nuovo anno in modo da evitare errori sull’applicazione dell’Iva e della ritenuta. Ma che in ogni caso diventa “vincolante” il 16 febbraio, in linea con la scadenza della liquidazione Iva mensile, passaggio normalmente da saltare per i forfettari.

Il contribuente forfettario non è sostituto d’imposta, quindi non subisce né trattiene le ritenute previste per le prestazioni di lavoro autonomo, e quindi incassa i compensi senza ritenuta; qualora per errore ciò dovesse avvenire, egli non perderà nulla ma indicherà le ritenute al rigo RS40 del modello redditi PF e successivamente, ai fini dello scomputo, nel rigo LM41 ovvero nel rigo RN33, colonna 4 ove tale importo potrà essere scomputato dall’ Irpef dovuta sugli eventuali altri redditi a tassazione ordinaria. Per ciò che riguarda l’Iva, il forfettario emette fattura “fuori campo” (articolo 1, comma 54-89 legge 190/2014): quindi se ha iniziato il 2021 emettendo fatture con Iva, potrà annullarle con nota di credito elettronica (peraltro sempre entro il 16 febbraio data di liquidazione Iva), restituendo l’imposta al cliente se già incassata e riemetterà in formato cartaceo le fatture fuori campo Iva.

L’aliquota ridotta del 5% si applica alle attività avviate da meno di 5 anni in presenza dei seguenti ulteriori requisiti:

a) non aver esercitato alcuna attività, né in forma personale che associata, nei tre anni precedenti;