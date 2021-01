C’è troppo Stato nella versione italiana del Next Generation Eu di Giorgio Barba Navaretti

La ridenominazione italiana del Next Generation Eu in Piano nazionale di ripresa e resilienza, acronimo Pnrr, annichilisce la dimensione visionaria di una misura strategica, che impegna ingenti risorse per ridisegnare sia il patto fondativo tra i Paesi membri dell’Unione europea, sia il patto tra generazioni, per un’Europa inclusiva e di rinnovato vigore economico. Risorse e visione fondamentali per riuscire a invertire il declino economico, l’aumento della disuguaglianza e la riduzione di prospettive per i giovani che affligge soprattutto l’Italia.

La denominazione del programma non è solo questione di etichetta, ma rafforza la percezione di un impianto fondato sul ruolo e sull’azione dello Stato e della sua amministrazione. Il peso maggiore degli investimenti pubblici, rispetto a incentivi e sussidi, nell’ultima versione del piano rende ancora più concreta questa percezione.

Per quanto le risorse, la cui spesa va certamente pianificata e la regia dell’operazione siano pubbliche, questa è una partita allargata a tutte le forze sociali ed economiche del Paese: famiglie, imprese, associazioni, organi intermedi, tutti. Le risorse pubbliche avranno ben poco effetto se non riusciranno a mobilitare anche gli investimenti privati. L’Europa valuterà l’azione di governo soprattutto sulla base delle leve di sviluppo allargato che riuscirà ad avviare. Per questo l’operazione non può essere unicamente un grande piano pubblico di intervento sul Paese. E per questo non si deve perdere la dimensione emotiva e visionaria dell’operazione. Dunque, intanto proporrei di abolire il titolo Piano ecc ecc. acronimi inclusi, e di utilizzare unicamente Next Generation Eu - Italia in modo da ricordarci cosa significhi davvero questa partita.

Perché c’è bisogno di una mobilitazione generale? Perché i fondi pubblici, per quanto immensi, non basteranno e perché molte delle linee di azione previste dal Governo coinvolgeranno direttamente o indirettamente famiglie e imprese.

Gli investimenti sono il traino fondamentale del Next Generation sul Pil. Il livello di quelli pubblici in Europa prima dello scoppio della pandemia era inferiore alla media degli ultimi vent’anni. Per quanto Next Generation garantisca nuovi fondi, comunque i livelli attuali di debito vincolano l’azione dello Stato. Inoltre, le risorse necessarie in campo energetico in Europa per raggiungere il nuovo obiettivo di riduzione del 55% delle emissioni di gas serra entro il 2030 sono immense, devono aumentare dall’1% del Pil, media degli ultimi 10 anni, al 2,2%, secondo le valutazioni della Commissione. Gli investimenti privati sono dunque fondamentali per integrare quelli pubblici previsti da Next Generation e per raggiungere gli obiettivi ambientali dell’Europa.