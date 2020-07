C’era una volta la fiera: da oggi Pitti Connect in edizione unica (online) fino a ottobre Il salone fiorentino punto di riferimento internazionale per l’abbigliamento maschile cambia veste: piattaforma b2b, ma anche contenitore innovativo, aggiornato e attraente di Silvia Pieraccini

Scordatevi le “vecchie” fiere digitali con i compratori-avatar che entrano nei padiglioni in 3D e visitano gli stand aperti per tre giorni. Il “nuovo” Pitti Uomo (ma anche Bimbo e Filati), pronto a debuttare solo online col nome Pitti Connect il 16 luglio, per effetto dell'emergenza Covid che ha imposto di cancellare l'edizione fisica programmata settimane fa a Firenze, vuol essere un contenitore innovativo, attraente, di alto profilo e - soprattutto - non solo commerciale e temporaneo.

Assieme alla piattaforma b2b, che farà incontrare espositori e compratori, ci saranno infatti progetti digitali diluiti nei tre mesi di vita on air del salone (fino al 9 ottobre): percorsi attraverso le collezioni declinati per stili, tendenze, materiali; interviste ai grandi compratori internazionali e ai giovani brand che fanno una moda sostenibile; mini-film con le modelle di haute couture degli anni 80 e 90 che raccontano capi maschili iconici; testimonianze di personaggi sulle novità creative di dieci Paesi; i nomi più promettenti della scena creativa africana; conversazioni con imprenditori, stilisti, influencer; una mostra online sul tema dei saloni estivi ‘Out of the blue'.

L'idea della società organizzatrice Pitti Immagine è stata quella di riproporre, in versione digitale, il modo di fare il salone fisico, quel mix di business, eventi e contenuti editoriali che ha fatto la differenza rispetto ad altre rassegne nel mondo, decretando la leadership internazionale del Pitti Uomo nel campo della moda maschile. “La forza di Pitti Connect è proprio questa – spiegano Agostino Poletto e Lapo Cianchi, direttore generale e direttore comunicazione di Pitti Immagine –. Volevamo evitare che fosse solamente un catalogo poco attraente e abbiamo puntato a trasferire online la varietà di elementi che distinguono le nostre fiere fisiche, grazie a un gruppo di professionisti di alto livello, da Olivier Saillard a Francesco Bonami, dai grafici ai fotografi fino all'agenzia anglo-tedesca specializzata nell'editoria di moda Highsnobiety che farà la direzione artistica di Pitti Connect”.

Highsnobiety costruirà tra l'altro il “profilo” di 20 espositori-top di Pitti Uomo (gli Special projects), da Brunello Cucinelli a Lardini, da Karl Lagerfeld a Blauer, da Herno a Paul&Shark, da Piquadro a Pt Torino, come se fosse un servizio di una rivista di moda: video, interviste, frasi e foto serviranno a delineare l'identità del brand. “Sarà uno dei primi prodotti pubblicati sulla piattaforma – dice Cianchi – con due-tre profili al giorno a partire dal 16 luglio, per dare sempre un contenuto fresco”.

Se i contenuti editoriali saranno visibili a tutti, senza registrazione, per entrare nel catalogo digitale che presenta le collezioni per la primavera estate 2021 (seguendo linee-guida fissate da Pitti) occorrerà essere autorizzati dai singoli brand.