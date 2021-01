C’era una volta l’acqua tonica, ora si moltiplicano le bevande aromatizzate dal gusto italiano

Leggi anche I cocktail bar chiusi si reinventano con i miscelati a domicilio o da asporto per sopravvivere

«Certamente il successo del gin ha favorito quello delle toniche», prosegue Ceschelli, «tuttavia è un fenomeno diventato davvero percepibile tre anni fa circa. Quando noi abbiamo iniziato più che sul gin abbiamo scommesso sul ritorno in auge dei cocktailbar e dei bartender che stavano diventando sempre più simili agli chef per preparazione, immagine, appeal». In un anno terrificante per l'horeca (bar e ristoranti) come il 2020, il brand Cortese è cresciuto del 21% rispetto al 2019. «Lavorando praticamente solo cinque mesi», sottolinea Elena Ceschelli. «Le acque toniche e i sodati premium sono in crescita. Quelli green, affascinanti, low sugar e italiani ancora di più. Non vediamo l'ora di poter iniziare nuovamente a lavorare con l’horeca, il canale nel quale crediamo fortissimamente. Ancora di più in questo momento storico».

E se le toniche tirano la volata, forti effettivamente anche di un consumo “liscio”, altre bevande sodate sembrano tornare in auge grazie al trend di successo della mixology. La “ginger beer” è uno dei casi più emblematici. Praticamente sconosciuta in Italia fino a qualche anno fa ora è sbarcata anche in Gdo, in pratica per un solo motivo. Ovvero la popolarità del drink più famoso che ne prevede l'utilizzo: il Moscow Mule. Alle sue spalle fanno capolino le “cugine” “ginger ale”, leggermente diversa dalla ginger beer ma sembra al gusto di zenzero, e la soda water”, un'acqua gassata dal leggero gusto alcalino simile al seltz.

Poi c'è anche chi si è spinto oltre. È il caso di Selvatiq , un progetto salito alla ribalta qualche mese fa grazie a un gin, un vermouth e un bitter ottenuti mediante “foraging conservativo” ovvero la raccolta di erbe e piante spontanee ma in qualche modo invasive dell'ambiente naturale. Per origine alloctona o per eccesso riproduttivo causato dall'uomo.

Dopo gli alcolici, il team guidato dalla giovane Valeria Margherita Mosca ha iniziato a distribuire due sode in lattina del tutto particolari. Alpine Forest è infatti caratterizzata dall'abete rosso, i cui rami sono raccolti e lavorati in modo naturale, mentre Mediterranean Coast trova nelle foglie del fico selvatico il suo tratto distintivo. Colpiscono certamente l'attenzione per la loro singolarità e per il valore sottinteso, la difesa della biodiversità e la valorizzazione di prodotti della natura probabilmente mai considerati prima, ma sono anche la cartina di tornasole di quanto il mondo delle bevande analcoliche sodate stia tornando prepotentemente sotto le luci del palcoscenico. Non solo, ma certamente grazie al “rinascimento del cocktail” che stiamo vivendo in questi anni.