C’era una volta il televisore. Ora uno schermo non basta più

Dagli anni '90 a oggi nel mondo dei televisori è cambiato tutto, dai formati alla tecnologia degli schermi (tubo catodico, plasma, Lcd…) alle funzionalità dell'apparecchio. Passando dall'era analogica a quella digitale non è cambiato però un fattore: il Tv migliore è quello che meglio incontra le esigenze di chi ne fa uso, rispondendo a una scelta soggettiva in fatto di estetica, prestazioni e (naturalmente) costi. Molta dell'innovazione che ha segnato l'evoluzione di questo “device” negli ultimi 10/15 anni, da quando il sogno dell'immersione 3D senza occhialini stereoscopici è naufragato per sempre, la possiamo vedere nei pannelli.

Da spenti si assomigliano molto (grandi, ultrasottili, senza bordi) ma una volta accesi qualche differenza la evidenziano. Proviamo a spiegarle. Il punto di partenza può essere l'Oled, tecnologia sulla quale per prima ha scommesso Lg (il modello Z1 8K da 88 pollici è il “non plus ultra” della collana e costa 27mila euro) seguita poi da Philips, Sony, Panasonic e pochi altri.

Il suo vantaggio principale? È un sistema auto-emissivo, in cui ogni pixel rappresenta una sorgente di luce organica che permette di ottenere il controllo totale su illuminazione e contrasto e di conseguenza livelli di nero perfetti.

La pecca? La luminosità: per quanto destinata a migliorare in futuro, è il parametro per cui gli Oled pagano dazio agli schermi Mini Led, il penultimo anello della catena evolutiva degli Lcd. Adottata da praticamente tutti i produttori, questa tecnologia di retroilluminazione presenta alcuni limiti (vedi gli angoli di visuale) ma regge assolutamente il confronto sulla fedeltà dei colori e si fa di norma preferire per affidabilità nel tempo (perché meno soggetta al “burn in”) e soprattutto per i costi.

L'utente medio difficilmente può cogliere queste sfumature, eppure produttori come Samsung, Tcl e Hisense hanno scommesso su un ulteriore passo in avanti dei cristalli liquidi puntando sulla tecnologia QLed, e cioè Mini Led surrogati da processori Quantum Dot. Il gigante coreano ha marchiato questa scelta portando sul mercato a inizio 2021 i Tv Neo QLed (il modello QN900A 8K da 75 pollici costa 8mila euro, il 55 pollici QN900A in 4K scende a 2mila), il cui vanto è per l'appunto il display.