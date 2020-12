C’erano una volta i Pigs: i tassi decennali del Portogallo finiscono sotto zero Per la prima volta nella storia il rendimento dei titoli decennali del Portogallo scende sotto lo zero. Merito della Bce, ma non solo. Ecco i numeri di Morya Longo

La sorte, talvolta, è davvero ironica. Così capita che mentre è in corso la tanto discussa riforma del Mes, con il Parlamento italiano in subbuglio e il Governo Conte sulle spine, uno dei Paesi che il Mes l’ha usato davvero in passato vede per la prima volta i rendimenti dei suoi titoli di Stato decennali scendere sotto zero. Si tratta del Portogallo: i suoi titoli sono infatti sprofondati sul finire della giornata di martedì 8 dicembre a -0,006%. Sotto zero. Mai accaduto nella storia.

