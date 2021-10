C-Factor, mettiti in ascolto

3' di lettura

Il mondo sempre più interconnesso porta con sé, accanto alle nuove opportunità di crescita, nuovi rischi. Esigenze aziendali in evoluzione, tecnologie digitali e crescita esponenziale dei dati stanno espandendo le superfici di attacco e portano con sé nuove sfide che elevano la cyber security a fattore abilitante la crescita del business. Le aziende dipendono sempre più da infrastrutture e applicazioni digitali, la cui sicurezza è quindi imprescindibile. Neutralizzare le minacce informatiche è indispensabile per proteggere il valore aziendale e conservare la fiducia dei clienti.



Punto di riferimento in Italia per la Digital Security, Yarix supporta da vent'anni aziende del made in Italy, enti governativi e forze dell'ordine nel contrasto degli attacchi cyber e la difesa di infrastrutture critiche.

In tre appuntamenti podcast - 6, 13 e 20 ottobre 2021 - Mirko Gatto, CEO Yarix, Head of Digital Security Var Group, affronta queste tematiche di rilievo insieme ai partner più autorevoli nel mercato internazionale: Cisco, Microsoft e IBM.

Poco più di dieci minuti a podcast per comprendere come stia cambiando il mercato e la sfida per la costruzione di un modello di innovazione sicura per le aziende.



Cyber Security: il fattore crescita

Il mondo affronta e affronterà sempre più il tema della sicurezza informatica come grande sfida globale. Un mondo sempre più connesso, remote working, cloud aprono a nuove necessità: la maggiore esposizione delle aziende a potenziali pericoli e l’evoluzione continua degli attacchi richiedono un approccio alla sicurezza più organico, coordinato e semplificato. L'industria della cyber security come si attrezza? Quali sono le frontiere tecnologiche?







Nella puntata del 6 ottobre Mirko Gatto, Yarix incontra Andrea Negroni, Country Leader Cybersecurity di Cisco Italia, tra i principali attori nel campo della cyber security e alla guida di un team di esperti dedicato all'esecuzione delle strategie di cyber security di Cisco.

Le aziende tra protezione e agilità del business

Le aziende cambiano, la rivoluzione digitale è in atto. Nuove esigenze, crescita esponenziale dei dati da trattare, conservare e proteggere. La sicurezza è volàno di crescita del business e della fiducia dei clienti. Le aziende italiane sono consapevoli di queste nuove necessità? Come garantire la sicurezza? Quali sono i modelli di sicurezza più efficaci?

A queste e altre domande risponderanno, nella puntata del 13 ottobre, Mirko Gatto, Yarix e Carlo Mauceli, National Digital Officer di Microsoft Italia. Mauceli supporta istituzioni ed enti governativi nelle scelte strategiche in materia di ICT, assicurandone la perfetta coerenza con le linee guida e le priorità dell'Agenda Digitale italiana.

Uno sguardo al futuro

La sfida di oggi, per le aziende evolute, è intercettare e neutralizzare le minacce informatiche. Con una digitalizzazione sempre più estesa, la sicurezza informatica diventa un tema chiave per lo sviluppo economico del Paese.