C Resorts, la formula di Constance per turisti della generazione X

«Il concept che ispira il nostro nuovo brand – spiega il general manager di C Mauritius, Olivier de Guardia – è nature playground, che promette un’esperienza unica e sorprendente e combina il fascino della natura mauriziana ad un ambiente dinamico e stimolante, che invita all’interazione tra i viaggiatori. Un tocco di avventura per tornare tutti un po’ bambini».

Ed è proprio sulla riscoperta della nostra infanzia sopita ma mai domata che ruota la proposta delle dodici esperienze giocose racchiuse nella parola Cignatures, formule che declinano attività fra spiaggia, natura, mare, ristoranti. Come il C Trek, con percorsi avventurosi ed escursioni per esplorare le meraviglie dell’isola; o Session by the C, cioè feste sulla spiaggia con giochi e materassini giganti; stimolante il Cpicerie, uno spazio gourmet vista mare con caffetteria, pasticceria e cibi locali che permette il consumo di pasti easy in modo conviviale. Cibo e bevande sono nel pacchetto all inclusive. Tutto è stato concepito per creare un ambiente favorevole alla convivialità e al relax, al divertimento e al gioco senza tuttavia trascurare l’esigenza di chi invece vuole trascorrere qualche ora in spiaggia leggendo un buon libro o riposando.

«C Resorts condivide gli stessi valori di eccellenza e inventiva di Constance Hotels & Resort – dice il ceo del gruppo, Jean-Jacques Vallet – ma si differenzia per una sua personalità più giovanile e un’atmosfera fatta di divertimento e creatività senza fine. Abbiamo voluto dare vita a un luogo dove gli ospiti possano avere l’opportunità di ritrovare lo spirito libero della loro giovinezza, lasciando andare i pensieri tipici dell’età adulta. Siamo fiduciosi dell’interesse che il pubblico proverà nei confronti di questo nuovo brand».

Per Constance l’Italia è da sempre un mercato di grande riferimento e importanza assieme a Gran Bretagna, Francia e Germania. Fra le proposte di Constance, l’Italia è al primo posto per la destinazione del Madagascar e al primo/secondo posto per le destinazioni alle Maldive. Il gruppo Constance ha chiuso il 2019 con oltre 162 milioni di ricavi (160 nel 2018) e un margine operativo del 31,5% (33,4%).