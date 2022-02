C5 Aircross aggiornata con un leggero make up e grandi display digitali

Ascolta la versione audio dell'articolo

A quattro anni dal lancio e dopo oltre 260.000 unità vendute è pronto il restyling della Citroën C5 Aircross, il crossover anche plug-in che ha dato il via all’elettrificazione del brand francese di Stellantis. Il model year 2022 sarà disponibile nel corso dell’estate. Le novità estetiche sono concentrate nel frontale, rivisto sostanzialmente nella mascherina che ora ha un aspetto più armonioso. Il logo è rifinito in nero con bordi cromati, mentre il fascione è stato ridisegnato con un design più grintoso, grazie alle prese d’aria laterali e quelle del radiatore in basso. Dietro i fanali hanno un disegno che ne accentua la tridimensionalità. C’è anche un nuovo colore l’Eclipse Blue e quattro combinazioni cromatiche per le prese d’aria e gli Airbump. Invariata, invece, l’altezza da terra di 230 mm.

Ridisegnata la plancia per fare posto al sistema multimediale con schermo di 10 pollici che si ispira a quello della C5 X, l’ammiraglia di Citroen in arrivo a breve. Le versione con cambio automatico non hanno più la leva sostituita da un selettore nel tunnel centrale. La nuova C5 Aircross offre i sedili Advanced Comfort introdotti dalla C4 e realizzati con una schiuma ad alta densità per l’imbottitura e con la funzione massaggio e il rivestimento Alcantara. Chi si siede al volante trova di fronte un nuovo quadro strumenti digitale di 12,3 pollici che fornisce le informazioni per la guida a cui si aggiungono 20 sistemi di assistenza, tra cui l’Highway Driver Assist e un Adas di livello 2 che abbina il regolatore attivo della velocità con lo Stop & Go e l’avviso di superamento involontario della carreggiata. Non sono previste novità per quanto riguarda le motori e in generale neppure per la meccanica.