C5 X: alla guida dell’audace ammiraglia di casa Citroën

Com’è da guidare

Abbiamo provato la versione benzina PureTech da 180 cv e l’ibrido ricaricabile da 225 cv.

In entrambi i casi abbiamo trovato un’auto piacevole da guidare e confortevole. I sistemi di assistenza alla guida sono piuttosto invasivi ed è piuttosto macchinoso riuscire ad attivare il cruise control, in quanto ci sono menu e sottomenu a cui dover accedere.

La versione solo a motore termico cambia davvero carattere nelle tre modalità di guida: eco, comfort e sport. Dalla più ecologica alla più pepata si nota un cambiamento nell’erogazione della potenza, come anche nello sterzo che diventa via via più diretto e anche nel rollio che, grazie al lavoro delle sospensioni attive limitato.

Nella versione Phev si sente che l’auto è un po' più pesante e tende ad aumentare il rollio che comunque con le sospensioni attive viene mitigato.

Il prezzo di listino parte da circa 33mila euro per la versione da 130 cv, da circa 38mila euro per la 180 cv e da circa 45mila euro per la versione Phev. Il top di gamma, l’ibrido in allestimento Shine Pack, ha una prezzo di poco più di 48mila euro.