Cabina regia-Iss: Campania e Toscana verso zona rossa. Emilia, Friuli e Marche verso arancione I dati forniti dalle Regioni sono compatibili con l'attribuzione dei nuovi colori alle regioni, in base al contagio di Nicoletta Cottone

(ANSA)

I dati forniti dalle Regioni sono compatibili con l'attribuzione dei nuovi colori alle regioni, in base al contagio

2' di lettura

I DATI DEL CONTAGIO Loading...

Campania e Toscana verso la zona rossa. I dati forniti dalle Regioni sono compatibili con l'attribuzione delle misure più restrittive, quelle da 'zona rossa', a Campania e Toscana. Lo segnalano fonti della Cabina di Regia-Iss sul monitoraggio del contagio da nuovo coronavirus.

Emilia, Friuli e Marche verso l’arancione

E, ancora, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Marche potrebbero diventare zona arancione. I dati sono al momento al vaglio del Cts. Indiscrezioni e polemiche sulla situazione delle regioni in bilico si susseguono da giorni. Con il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, intervistato da Radio 24 in mattinata, che ha ancora una volta lanciato l'allarme e denunciato una situazione sanitaria «fuori controllo» in Campania.

Loading...

Nel Lazio una ordinanza ferma Porta portese e i centri commerciali nei we

Intanto, anche se la situazione «è positiva», il governatore della Regione Lazio Nicola Zingaretti, ha firmato un’ordinanza restrittiva per vietare i mercati la domenica e chiudere gli esercizi commerciali sopra i 2500mq. Chiusi, dunque, nel fine settimana, mercati come quello storico di Porta Portese e centri commerciali,

De Luca all’attacco: il governo genera caos, vada a casa



All’attacco il governatore della Campania Vincenzo De Luca, in diretta Fb: «Fatti salvi 3-4 ministri non è un governo, anziché andare allo sbaraglio sarebbe meglio avere un Governo che non produca il caos che è stato prodotto in Italia. In queste condizioni meglio mandare a casa il Governo». Ha chiamato in causa il ministro Luigi Di Maio e le sue dichiarazioni sulla Campania: «Di Maio era quello che ha criticato la nostra scelta degli ospedali modulari perché secondo lui si sprecava denaro pubblico - ha detto - è uno degli esponenti di Governo che avrebbe dovuto impegnarsi per fare arrivare il personale medico. Voleva continuare a tenere il commissario in Campania, così avremmo fatto la fine peggio della Calabria. E parla, parla. Mi voglio fermare perché il solo nome di questo soggetto mi procura reazioni di istinto che vorrei controllare almeno per le prossime ore».

Rt in Lombardia a 1,5

Intanto l’indice Rt della Lombardia si attesta oggi intorno all’1,5, quello di Milano tra l’1,2 e l'1,3, ha affermato in commissione Sanità l’assessore regionale al Welfare Giulio Gallera, sottolineando che questo rallentamento “significativo” dell'indice di contagio è il «risultato positivo» delle «azioni messe in campo dalla Regione Lombardia» dalla seconda metà ottobre, mentre «l’efficacia delle misure del Dpcm” introdotto venerdì scorso si vedrà “tra qualche giorno».