Nadef, verso rinnovo Superbonus al 2023. In arrivo proroga per l’assegno unico figli

3' di lettura

È durata poco meno di un’ora la cabina di regia convocata dal premier Mario Draghi che ha esaminato la nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza.

Dal vertice è emersa una novità molto attesa dagli operatori economici. Si va verso una proroga al 2023 del Superbonus: il governo, secondo quanto si apprende, dovrebbe inserire l’impegno a proseguire con l’incentivo alle ristrutturazioni green nella Nota di aggiornamento al Def (Nadef). La proroga dovrebbe poi essere inserita in manovra. Probabile un collegato sul salario minimo insertito nel documento.

Loading...

Ecco i numeri usciti dalla cabina di regia. Una crescita per l’anno in corso stimata al 6% e un deficit che si attesta al 9,5%, sarebbero margini per 1 punto di Pil l’anno per nuovi interventi, circa 18 miliardi l’anno tra il 2022 e il 2024. Nella riunione non è stato affrontato il dossier della delega fiscale che non arriverà sul tavolo del Consiglio dei ministri in programma mercoledì 29 settembre alle 9,30 proprio per il varo della Nadef.

Slitta la scadenza domande per l’assegno unico figli

In Consiglio dei ministri arriverà anche la proroga dei termini per fare domanda di assegno unico con retroattività ai mesi precedenti. La norma compare nell’ambito di un decreto di proroga di termini inserito all’ordine del giorno della riunione. La scadenza per fare domanda dell’assegno con retroattività era fissata al 30 settembre, ma ora la norma stabilirà una data più avanzata per permettere a chi non è ancora riuscito di fare domanda per ottenere l’assegno da luglio. Finora le domande arrivate all’Inps per l’assegno temporaneo per i figli minori con il diritto agli arretrati sono meno di 500mila, poco più di un quarto della platea che ne avrebbe diritto.

Guerra (Mef): avanti sostegno, politica restrittiva disastrosa

Il governo «è determinato a continuare l’azione di sostegno all’economia» ha assicurato la sottosegretaria all’Economia, Maria Cecilia Guerra parlando della Nadef a ClassCnbc. Nelle politiche di bilancio, ha spiegato, c’è uno spazio in più per sostenere l’economia, anche perché «non siamo nelle condizioni né di dovere né di potere eseguire politiche di rientro restrittive che sarebbero disastrose».