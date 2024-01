Cabinovia precipita nel Tirolo, in Austria, quattro persone gravemente ferite

Ascolta la versione audio dell'articolo

Sarebbe precipitata da un’altezza di circa sette metri la cabinovia che si è schiantata con quattro persone a bordo nel comprensorio sciistico di Hochoetz nel Tirolo austriaco. Lo riporta l’emittente austriaca Orf. Le quattro persone sono rimaste gravemente ferite e, come riferito a LaPresse da una portavoce della polizia federale del Tirolo, sono state soccorse e poi portate in ospedale. I feriti sono tutti membri di una famiglia di turisti provenienti dalla Danimarca, ha detto a LaPresse un portavoce della polizia di Innsbruck. «Si tratta di cittadini danesi. Nella cabinovia che si è schiantata c’erano un padre con i due figli di 19 e 20 anni e suo fratello, lo zio dei due giovani», ha spiegato il portavoce, aggiungendo che «i quattro sono rimasti feriti gravemente». Nell’incidente, ha aggiunto il portavoce «a causa delle oscillazioni, sono rimaste leggermente ferite anche altre tre persone che si trovavano in una cabina vicina». Al momento non si conosce l’identità delle tre persone rimaste leggermente ferite.

Secondo le informazioni attuali tutti e quattro gli occupanti della cabinovia sono rimasti gravemente feriti e una persona sarebbe in condizioni critiche. Sono stati portati negli ospedali di Zams e Innsbruck. Secondo la polizia, i quattro sono stati salvati dall’elicottero con una corda. Il salvataggio è stato probabilmente difficile perché il luogo dell’incidente, nel mezzo del percorso della cabinovia, si trova su un terreno relativamente impraticabile nel bosco, ha detto un portavoce della compagnia che gestisce gli impianti di risalita.

Gli altri ospiti del comprensorio sciistico sono stati informati tramite gli altoparlanti della funivia e ora si trovano in montagna o a valle. Le cause dell’incidente sono ancora oggetto di accertamento, ha affermato Michaela Burger, responsabile della comunicazione della “Bergbahnen Hochoetz”, l’azienda che si occupa degli impianti di risalita del comprensorio. Burger ha parlato di un drammatico incidente in cui sono caduti diversi alberi sul percorso della cabinovia, sottolineando che è altamente improbabile che una cabina si schianti in un caso del genere. «Gli esperti devono chiarire come sia potuto accadere», ha detto ancora Burger, aggiungendo che non c’era vento al momento dell’incidente.

Il precedente a Cervinia

Ieri sulle piste da sci di Cervinia un altro episodio ha riguardato la fune in acciaio di un impianto di risalita. Il cavo danneggiato da ignoti è quello della seggiovia Cielo Alto: non è stato reciso, ma scheggiato. La seggiovia è rimasta chiusa tutto il giorno, dopo che in mattinata il sistema di controllo aveva evidenziato il problema. Non è il primo caso nella vallata ai piedi del Cervino: nel 2015 si erano già verificati due episodi analoghi, tra Cervinia e Valtournenche.

Il danneggiamento della fune della seggiovia di Cielo Alto in particolare ha riguardato due dei sei trefoli, le sezioni circolari che compongono il cavo. «Fortunatamente, grazie ai nostri protocolli di sicurezza, prima di mettere in esercizio la seggiovia, facciamo i nostri controlli, e ci siamo accorti di questo danneggiamento», la dichiarazione di Federico Maquignaz, amministratore delegato e presidente della Cervino spa, società che gestisce gli impianti di risalita di Cervinia.