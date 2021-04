Cabras: «Le fusioni sono necessarie e il mercato va ascoltato»

5' di lettura

Finanza e pandemia. Ma anche sostenibilità e scenari futuri del mondo bancario. A fare il punto Antonello Cabras, ingegnere e presidente della Fondazione di Sardegna, fondazione bancaria azionista del gruppo Bper e con una significativa partecipazione in Cdp.

La pandemia ha cambiato la finanza?

Nei fondamentali non è cambiata, nella valutazione dei probabili fattori di rischio il virus e le sue varianti hanno assunto un peso rilevante per gli effetti pandemici conseguenti. In definitiva si integra...