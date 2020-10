Caccia alle banche in Europa? Bnp e Intesa i segugi, SocGen e UniCredit le volpi Gli analisti: l’accelerazione all’integrazione europea e la spinta di Bce creano le condizioni per le fusioni cross border. La Germania salterà il turno per creare un campione nazionale, il pivot del riassetto sarà la Francia e l’Italia il partner naturale di Alessandro Graziani

(Universal Images Group via Getty)

Di aggregazioni bancarie cross border in Europa se ne parla da anni. Però finora non è mai accaduto niente per motivi politici, legali, per la frammentazione regolatoria e per le limitate sinergie di costo. «Ma stavolta è diverso», scrivono gli analisti di Mediobanca Securities in un report sul settore bancario europeo dal titolo: «Manuale di istruzioni per l'M&A cross border».

Prima di arrivare all'esame dettagliato delle varie possibili aggregazioni, il team di analisti guidato da Andrea Filtri ...