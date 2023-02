Caccia al BTp. A segno l’asta del trentennale che piace ai fondi (esteri)

4' di lettura

Il Tesoro italiano porta a termine la propria missione, collocando titoli con una scadenza complessa come quella dei 30 anni, nel giorno in cui dal fronte macro sono puntualmente arrivati nuovi campanelli d’allarme su inflazione (ancora ostica da debellare) e recessione (tutt’altro che scongiurata) che i mercati continuano a ignorare, almeno in Europa. E se sulla capacità dei BTp di attrarre investitori in un contesto in cui i timori nei confronti del nostro Paese sembrano essersi assopiti, come ...