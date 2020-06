Caccia ai commissari per la maturità 2020 Oltre 500mila studenti pronti a tornare in classe dal 17 giugno per l’esame in presenza ma è rebus commissioni: nonostante la precettazione manca ancora il 10% dei presidenti di Eugenio Bruno e Claudio Tucci

Nelle scuole è corsa contro il tempo per l’organizzazione della maturità 2020. Se possibile più degli altri anni. Sia perché l’esame sarà completamente nuovo (anziché due scritti e un orale ci sarà solo un colloquio di un’ora davanti a una commissione con 6 prof interni e il presidente esterno), sia perché i 515mila studenti coinvolti (inclusi i 17mila privatisti che lo svolgeranno a settembre) torneranno in classe dopo oltre tre mesi di didattica a distanza. E dovranno farlo in sicurezza.

Un protocollo condiviso ministero dell’Istruzione-sindacati dice come: mascherina obbligatoria per tutti, 2 metri di distanza, ingressi e uscite differenziate, 15 minuti di break tra un candidato e l’altro. A disposizione ci sono i 39,2 milioni (di cui 8,2 destinati alle paritarie) del decreto Rilancio.

I MATURANDI Candidati interni ed esterni all'esame di Stato. Suddivisione per regione(Fonte: Ministero dell'Istruzione )

I dispositivi di protezione

La ripartizione dei fondi c’è già stata. Ogni dirigente ha ricevuto un importo calcolato su alunni e spazi. Dei 39,2 milioni citati, 36 serviranno alla pulizia degli 8.006 plessi coinvolti (6.406 statali e 1.600 paritari): ciascuno ha ricevuto in media 4.500 euro. Gli altri 3,2 milioni serviranno all’acquisto di 754mila mascherine da 60 centesimi l’una. La maggior parte (541.657 per un esborso di 324mila euro) andrà agli studenti che le useranno una volta sola. Mentre la fetta più ampia di risorse (2,1 milioni) servirà a proteggere i 180mila commissari chiamati a una ventina di giorni di lavoro.

Le commissioni incomplete

Il primo test sul campo si avrà lunedì 15 giugno, quando presidenti e commissari si dovranno riunire per gli adempimenti preliminari all’esame di Stato. Lì si vedrà quanto saranno ampie le “defezioni”, che stanno preoccupando la vigilia della nuova maturità. Alla data di venerdì 5 giugno su 12.998 presidenti ne mancavano all’appello 1.282 (pari al 9,8%). L’assenza di candidature “spontanee” tra i destinatari del bando - i dirigenti scolastici del primo ciclo (quelli del secondo ciclo sono obbligati) e i docenti di ruolo con almeno 10 anni di servizio - ha costretto il ministero dell’Istruzione a emanare un’ordinanza ad hoc per precettare i candidati: gli Usr, in difficoltà, possono nominare anche prof con meno di 10 anni di ruolo purché non impegnati come commissari, oltre a docenti e ricercatori universitari. Come piano B è possibile accorpare le commissioni della stessa scuola o di istituti limitrofi.

A frenare quest’anno la partecipazione agli esami non c’è solo il timore per l’emergenza sanitaria, ma anche alcune decisioni del ministero dell’Istruzione. Ad esempio il nuovo esame di terza media, con la discussione dell’elaborato online davanti al consiglio di classe prorogata fino al 30 giugno, costringe moltissimi presidi del primo ciclo a restare in sede per organizzare al meglio queste attività; così come la scelta di avere tutti commissari interni, nata dall’esigenza di agevolare gli studenti dopo mesi difficili, ha di fatto svuotato il bacino di insegnanti con i 10 anni di anzianità, considerando anche le esclusioni possibili (legge 104, part-time, motivi di salute), in larga parte già attivate anche dagli stessi commissari, specie se rientranti tra i lavoratori “fragili”.