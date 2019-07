Caccia ai giovani per le Big Four tra canali social e competizioni di Valeria Uva

3' di lettura

Un po’ approdo sicuro, un po’ palestra di grandi esperienze, anche internazionali. Oggi l’ingresso in una Big Four, una delle quattro grandi società internazionali di consulenza fiscale, tributaria e legale con sedi in tutta Italia è in cima ai desideri di molti brillanti neolaureati.

Il percorso classico dopo la laurea (apertura di un proprio studio o cooptazione in uno già avviato) è in ribasso, complice la crisi economica e la guerra delle tariffe che sta facendo soffrire molte realtà professionali piccole e medie. Al contrario, le Big Four hanno molto da offrire: oltre ai grandi numeri (e ai grandi clienti) ci sono le opportunità nei desk internazionali, per non parlare dell’impegno strategico profuso nella formazione, on the job e in aula, che fa di queste realtà delle vere e proprie accademy.

Il reclutamento è continuo: Deloitte, Ey, Kpmg Advisory e PwC Tls si contendono ogni anno centinaia di neolaureati. Nel tax&legal sono privilegiate le specializzazioni in diritto tributario e societario, amministrazione, finanza e controllo. Il terreno di caccia si estende in tutta Italia, ma non si prescinde mai dalle Università milanesi e romane, comprese le private Bocconi e Luiss («per la vicinanza con le sedi» spiegano gli Hr director). Quando si ricercano profili più specializzati, si guarda anche all’estero: molto quotato è il master tributario di Leiden (Olanda).

L’incontro domanda-offerta

Oltre ai metodi tradizionali (stage, uffici placement e career day per far conoscere il brand nelle Università), le porte di ingresso si adattano alle abitudini dei millennials. «I social sono diventati per noi il canale principale: oggi siamo soprattutto su Instagram, Indeed e Glasdoor, ma domani chissà, inseguiamo la generazione Z che ha un raggio temporale più breve anche sul fronte del lavoro» precisa Fabio Comba, Hr director di Kpmg. Il reclutamento avviene sempre più in anticipo. Ey ha lanciato quest’anno il programma Ambassador riservato a 100 studenti della triennale o del primo anno di magistrale: videopillole sui social, poi l’invito in sede «per far conoscere la nostra realtà ai ragazzi - racconta Francesca Giraudo Hr director di Ey - offriamo formazione, incontri con i nostri professionisti e stage curriculari o estivi, poi chiediamo loro di farsi promotori del nostro brand in Università».