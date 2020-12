Caccia grossa ai bond societari italiani. Quanto potrà ancora durare? La «finestra» aperta dalla Bce favorisce il boom di emissioni corporate: 28,7 miliardi nel 2020, 3,5 miliardi solo a novembre. di Maximilian Cellino

La «finestra» aperta dalla Bce favorisce il boom di emissioni corporate: 28,7 miliardi nel 2020, 3,5 miliardi solo a novembre.

Il primo bond a cedola zero emesso da un’azienda italiana come Snam, emittenti ad «alto rendimento» quali Aspi e Webuild che si affacciano fiduciosi sul mercato dei capitali, nonostante stiano in alcuni casi attraversando vicende societarie complesse proprio come Mps, anche lei pronta martedì a piazzare obbligazioni agli investitori. Non sono soltanto quei BTp che registrano record giorno dopo giorno ormai da qualche mese a vivere un momento d’oro, ma è l’intero mondo corporate e finanziario italiano...