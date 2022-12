Caccia agli immobili di qualità con spazi per socializzare

Ascolta la versione audio dell'articolo

Dimenticate la stanza da dividere con uno o più colleghi, dimenticate le più moderne scatole di vetro, scordate la scrivania con le foto a segnalare che è la vostra e il ripiano alle spalle con piante o libri accumulati nel corso del tempo. Questo è il passato. Non ancora archeologia, ma sicuramente immagine che sa di vintage. Il trend post Covid cambia gli spazi per ufficio, dove comunque ci saranno ancora scrivanie, ma soprattutto prenderanno piede aree comuni dove socializzare e dare sfogo alla creatività.

Come lo smart working stia segnando una rivoluzione è evidente da quanto interi quartieri delle nostre città stanno o potrebbero a breve cambiare, trasformando anche la mobilità di certe aree.

«Di recente abbiamo svolto due sondaggi – spiega Barbara Cominelli, ceo di Jll Italia, società leader nella consulenza e nei servizi immobiliari – che confermano entrambi tanto sul fronte delle aziende che dei lavoratori come il lavoro ibrido sia un trend consolidato, strutturato».

In questo contesto l’ufficio non perde tuttavia la sua funzione, ma anzi la rafforza. «Il 70% di quanti hanno risposto ha ribadito la centralità dell’ufficio, che però deve essere ringiovanito». Se prima l’ufficio era lo spazio destinato al lavoro individuale, ora è quello della condivisione. Si condivide il desk, si condivide un’idea. Quindi niente stanze chiuse ma open space confortevoli, moderni, per incontrarsi, parlare, vivere momenti di aggregazione e ricevere clienti e consulenti. Non a caso, il 73% degli oltre mille decision makers che hanno risposto alla survey The Future of Work Survey 2022 di Jll Italia, ha pianificato o ha intenzione di trasformare tutto l’ufficio in spazi aperti senza alcuna scrivania dedicata (ma prenotabile).

«Un altro trend che riscontriamo – prosegue Cominelli – è quello che riguarda il valore di questo spazio, ovvero si cercano immobili di maggiore qualità. Uffici più centrali, nei luoghi di pregio della città, meglio collegati dai mezzi di trasporto». Il 77% degli interpellati è, infatti, d’accordo sulla necessità di investire nella qualità. L’ufficio, cioè, serve sì a incontrarsi ma anche a incontrare i clienti, i fornitori, tutto quel mondo di relazioni necessario al business. Cresce quindi la sua identità di rappresentanza.