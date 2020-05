Caccia ai pirati sui canali digitali

Anche Fabrizio Jacobacci, partner dello studio Jacobacci, conferma come la tecnologia giochi un ruolo decisivo nell’Ip. Un segmento in cui l’asticella tech sarà sempre più alta e le situazioni sempre più complesse: «Ci sono tre aree di sviluppo del diritto della proprietà intellettuale e sono tutte legate alla tecnologia - spiega Jacobacci -: i veicoli a guida automatica, che comportano un impatto anche sul tema privacy; l’intelligenza artificiale, che per la prima volta implica che il creatore di un prodotto possa non essere un essere umano; la blockchain che avrà un impatto su disintermediazione, decentralizzazione, tracciabilità e trasparenza delle transazioni».

Spesso gli stessi strumenti tecnologici sono oggetto di contraffazione o di uso illegale: «Ci sono casi in cui le copie di prova dei software vengono usate illegalmente per lungo tempo - dice Marco Ricolfi, partner di Weigmann Studio Legale - ma le tecnologie impiegate per evitare questo, come la phone home tecnology che avvisa la casa madre dell’utilizzo, generano problemi nella sfera della privacy». La multidisciplinarietà è una caratteristica chiave dell’approccio alla proprietà intellettuale, così come quello multigiurisdizionale: «La decisione di un tribunale in Australia può incidere su quella di uno italiano. Ma servirebbe un intervento dei legislatori per armonizzare le norme».