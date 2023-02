Caccia a talenti e vocazioni. PoliBus in tour, 10 tappe tra piazze e scuole di Puglia e Basilicata

Ascolta la versione audio dell'articolo

La conoscenza fabbrica la cultura, ingrediente sempre più determinante per affrontare le sfide del futuro. In un mondo che cambia sempre più velocemente, con tecnologie che rivoluzionano il mercato del lavoro generando nuove professioni, diventano fondamentali orientamento e formazione qualificata. Una sfida su cui scuola e università sono chiamate a rispondere aggiornando i programmi e investendo sulle materie Steam (Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics). Questa è la strada per rispondere a domande come: quali saranno le nuove figure professionali richieste dal mercato? Che tipo di formazione sarà richiesta? Per rispondere a queste domande il Politecnico di Bari (unico nel Meridione con statistiche occupazionali di assoluto rilievo per i propri laureati, ben il 96,5% di occupati a cinque anni dalla laurea magistrale. Fonte: AlmaLaurea 2022), ha dato vita al progetto “Polibus”, in collaborazione con ScuolAttiva, onlus impegnata nel contrasto alla povertà educativa e l'azienda di trasporti, Itabus. Ciò rappresenta uno sforzo che testimonia come l'ateneo sia da sempre fortemente impegnato nel sostenere l'orientamento alla scelta universitaria nelle scuole superiori.

Il progetto

Con il progetto “Polibus” il Politecnico non solo vuole rafforzare le proprie attività di servizio al territorio ma anche fornire strumenti utili a contrastare l'abbandono universitario. I dati Cnvsu, ministero Istruzione e Università, dicono che tra il primo e il secondo anno lascia l'università il 21,3% degli iscritti. Ciò, probabilmente a causa di scelte spesso non ponderate e di scarsa informazione. Nel concreto, l'attività intende rendere gli studenti più consapevoli nel difficile compito della progettazione del proprio futuro presentando un vero e proprio laboratorio scientifico itinerante realizzato all'interno di un autobus a due piani. Una vera e propria vetrina esperienziale per divulgare le opportunità di studio e di ricerca che il Politecnico offre al territorio. «Siamo onorati di sostenere l'iniziativa Polibus, che unisce giovani e territorio. – dice Enrico Zampone, amministratore delegato di Itabus - I giovani sono al centro della nostra strategia. Per questo abbiamo deciso di essere al fianco del progetto, che investe su una formazione che li aiuti ad esprimere il loro potenziale e talento».

Il tour

Il progetto, inedito in Puglia, prevede la visita del Polibus in 9 città di Puglia e Basilicata, da Lucera a Policoro, nelle 10 tappe previste, dal 17 al 27 febbraio. E' previsto il coinvolgimento di circa 1500 studenti, accompagnati da docenti e dirigenti di 9 scuole superiori. Il Polibus a due piani, appositamente attrezzato e riconoscibile a distanza grazie alla colorata livrea, sosterà nelle piazze e sedi scolastiche delle città in programma, secondo due turni, mattina-pomeriggio, in orari stabiliti: 8,30-13,30; 14,00-17,00.

I laboratori

Esso conterrà tre laboratori tecnologici, uno spazio per conferenze di approfondimento e accoglierà studenti, accompagnatori, visitatori. Con accesso a gruppi, nel primo laboratorio gli studenti potranno sfidarsi nella costruzione di una struttura che sia la più alta possibile ma che sappia reggere le vibrazioni di un terremoto simulato. Per costruirla avranno a disposizione i pezzi del kit Lego Technic e la loro inventiva dovrà trovare soluzioni “ingegneristicamente” utili a mantenere intatta il più possibile la propria costruzione. Il secondo sarà un laboratorio di Intelligenza Artificiale che dovrà essere “addestrata” al riconoscimento di differenti immagini e stimoli fisici, anche con l'uso di appositi sensori che registreranno movimenti di persone ed oggetti. Il terzo laboratorio, metterà in luce le potenzialità della Realtà Aumentata al servizio della pratica professionalizzante in ambito ingegneristico ed architettonico. Con l'uso di visori per la realtà virtuale sarà proposta una passeggiata interattiva che immergerà le ragazze ed i ragazzi in un percorso di scoperta di tecniche e tecnologie arricchito da spiegazioni su quello che vedono. E' previsto un quarto laboratorio, nelle sedi delle scuole del tour, che porterà alla scoperta di Thymio, un robot educativo sul quale verrà svolta un'attività di reverse engineering (ingegneria inversa) e di applicazione del metodo scientifico. I laboratori esperienziali non avranno solo lo scopo di presentare alcune interessanti offerte didattiche del Politecnico di Bari ma anche, e soprattutto, quello di incuriosire i partecipanti ai temi della scienza, della tecnologia, dell'ingegneria e della matematica, favorendo in tal modo l'interesse, magari ignorato a tali discipline.

Offerta didattica in vetrina

Nel corso del tour sarà presentata dai docenti delegati e secondo due gruppi (mattina-pomeriggio), l'intera offerta didattica del Politecnico. «La nostra vocazione da oltre vent'anni è partire dalla scuola per cambiare il mondo – sostiene Simona Frassone, President & Founder of ScuolAttiva Onlus. Siamo orgogliosi di questo progetto, costruito insieme al Politecnico di Bari e Itabus, perché le materie Steam non solo sono decisive per lo sviluppo personale dei giovani ma anche per le grandi sfide globali del futuro». Si parte venerdì, 17 febbraio 2023. Il Polibus sarà nel campus universitario, in occasione dell'Open Day dedicato a tutte le scuole secondarie di secondo grado di Bari. Un vero e proprio Kick Off alla presenza del rettore del Poliba, Francesco Cupertino, dell'amministratore delegato di Itabus, Enrico Zampone della presidente di ScuolAttiva, Simona Frassone e di tutte le istituzioni coinvolte nel progetto.