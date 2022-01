Caccia a talenti under 35: l’iniziativa sul Made in Italy di Ft, Sole 24 Ore e imprese

Ascolta la versione audio dell'articolo

Caccia a talenti under 35, provenienti un po' da tutta Italia (e non solo), che sotto il cappello del Financial Times e del Sole 24 Ore vogliano lavorare a dei progetti per l'innovazione del Made in Italy. Ovvero lavorare sul cuore – economico e simbolico – della nostra economia.

Sarà un'occasione di formazione, di relazione con alcune importanti aziende nazionali e la possibilità alla fine di una passerella nella vetrina del Festival dell'Economia di Trento in programma a inizio giugno 2022 a Trento e da quest'anno organizzato dal Sole 24 Ore.

Ecco cos'è “FT x Made in Italy Challenge”, la selezione di 100 giovani (le iscrizioni si chiuderanno il 28 febbraio) da parte del team FT Challenge guidato da Virginia Stagni, giovanissima italiana diventata dirigente del gruppo editoriale inglese.

I giovani selezionati dovranno essere soprattutto curiosi, motivati, con una forte passione per i grandi filoni del made in Italy, per il futuro di quelle industrie che rappresentano l'Italia nel mondo. Insomma, non necessariamente laureati, con curriculum stellari, ma con l'occhio attento al mondo dell'economia, al digitale, alla sostenibilità.

I 100 prescelti lavoreranno tra masterclass, workshop, con mentor di FT e Sole 24 Ore e rappresentanti delle aziende partner, che in questo momento sono Cisco, Illimity, Johnson & Johnson, Technacy. Quindi, l'impegno dei gruppi sarà verticale sulle specificità tipiche delle imprese: si va dunque dalla digitalizzazione al finance e sostenibilità, dall'health tech alla comunicazione. A questi si aggiungeranno i temi del food e fashion.