Ucraina ultime notizie. Xi chiama Zelensky: telefonata lunga e significativa. La Cina manderà un inviato speciale per una soluzione politica

Banca Mondiale, pubblico-privato insieme per ricostruire



Nel sostegno all’Ucraina, alla sua ricostruzione, “riusciremo se ci affidiamo alla complementarietà dei nostri ruoli” tra settore pubblico e privato, partner internazionali e ucraini. Lo ha sottolineato la vicepresidente regionale della Banca Mondiale Antonella Bassani oggi alla Conferenza sulla ricostruzione dell’Ucraina a Roma, a conclusione del suo intervento in cui in dettaglio ha ricostruito il lavoro ad oggi della Banca Mondiale nel sostegno a Kiev. Bassani ha inoltre fornito una serie di dati utili come coordinate per illustrare quanto accade in Ucraina anche sul terreno economico: “La povertà in questo momento è aumentata fino al 24% del totale della popolazione ucraina, con conseguenze importanti anche per la popolazione globale”, ha detto Bassani, spiegando che la Banca Mondiale è stata “tra le prime istituzione a rispondere con sostegno economico dopo l’inizio della guerra” e che ha agito lungo tre direttive: “Ha mobilitato oltre 22 miliardi di dollari in finanziamento per le emergenze, sostegno che ha consentito al governo dell’Ucraina fornire servizi essenziali”, come pagare pensioni, per esempio, o mantenere le scuole aperte. Il sostegno della Banca Mondiale riguarda poi il piano delle riforme sostanziali - procurement, anticorruzione, riforme settoriali - necessarie per attrarre investimenti. E in terzo luogo “ha supportato il governo a preparare la valutazione dei danni”, con il risultato che si calcolano “danni diretti per 135 miliardi di dollari nel primo anno”, come anche la necessità di “411 miliardi nei prossimi 10 anni”. Mentre il focus delle spese critiche prioritarie per il 2023 riguarda, per più del 60%, trasporti, energia e alloggi. “Una parte sostanziale del programma di ripresa - sintetizza infine Bassani - è cercare di catalizzare la ripresa del settore privato per sostenere la ripresa in generale”.