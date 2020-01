Cacciati o delusi: ecco i 19 parlamentari che hanno lasciato il M5S C’è chi è stato espulso dal collegio dei probiviri , come Gianluigi Paragone, e chi ha sbattuto la porta, non riconoscendosi più nel movimento di Nicoletta Cottone

Espulsi o fuggitivi. Porte sbattute e cartellini rossi. Parlamentari cacciati o delusi. Fra espulsioni e addii sono 19 i parlamentari che hanno lasciato le file del M5S nel corso della XVIII legislatura, facendo iniziare a tremare la tenuta del governo. Caduti nel corso dei governi gialloverde o giallorosso. O ancor prima di mettere piede sugli scranni parlamentari, traditi da “rimborsopoli” o da condanne pregresse non dichiarate. C’è chi è stato espulso dal pentastellato collegio dei probiviri, come è accaduto a Gianluigi Paragone o ai parlamentari non in regola con i rimborsi. E c’è anche chi ha sbattuto la porta, non riconoscendosi più nel movimento. Gli ultimi, in ordine di tempo, sono il deputato tarantino Nunzio Angiola e quello materano Gianluca Rospi . Ecco chi se ne è andato dal movimento.

Nunzio Angiola lascia in dissenso col movimento

Il penultimo a sbattere la porta è stato il deputato pugliese Nunzio Angiola, che ha lasciato il 3 gennaio 2020 per passare al gruppo Misto della Camera. Nel suo j'accuse contro i pentastellati scrive: «Il mio dissenso non deriva da un mio personale cambiamento di opinioni, ma dalla presa d’atto che, chi più chi meno, i vertici del movimento hanno preferito trincerarsi in una chiusura pregiudiziale nelle proprie granitiche convinzioni. La mia odierna decisione non è da porsi in connessione con quella di altri colleghi parlamentari, come Lorenzo Fioramonti». Classe 1969, professore ordinario di Economia aziendale all’Università degli studi di Foggia, dottore commercialista e revisore contabile, ha annunciato che non verserà più le restituzioni al M5S e si è impegnato a destinare i fondi mancanti, pari a circa 13mila euro, «a iniziative culturali e benefiche sul territorio del collegio murgiano, a partire dal finanziamento del promettentissimo scavo archeologico della “Grotta dei culti” nell’agro di Santeramo in Colle, come da intese con la soprintendenza archeologica di Bari».

Silvia Benedetti: espulsa, ma rieletta

Singolare il caso di Silvia Benedetti, classe 1979, eletta in Veneto, biologa, espulsa dal Movimento con altri sette pentastellati per la vicenda “rimborsopoli”. La parlamentare di Padova è stata rieletta alla Camera, capolista al plurinominale nel collegio di Padova, ed è poi passata dal 27 marzo 2018 nel gruppo Misto. All’interno del gruppo ha effettuato passaggi nel Maie e nella nuova formazione Cambiamo! di Giovanni Toti. Ora è ancora nel gruppo Misto, non iscritta ad alcuna componente politica. La parlamentare per la vicenda di “rimborsopoli” ha parlato di «meri errori formali» e ha postato su Facebook una foto con tutti i bonifici fatti sul conto statale per il microcredito alle piccole imprese, guadagnandosi commenti al vetriolo.

Maurizio Buccarella, espulso ma rieletto

C’è poi il caso dell’avvocato Maurizio Buccarella, classe 1964, eletto nel collegio Puglia, coinvolto anche lui nel caso “rimborsopoli”. Dai controlli del movimento dopo la presentazione delle candidature emerge che il senatore non aveva effettuato - come previsto dal regolamento del M5S - versamenti al fondo per le piccole e medie imprese. Risultavano mancare tre bonifici per un valore di 12.292,75 euro. Buccarella si autosospende e paga. Il giorno successivo, dopo una serie di controlli, il movimento dichiara che mancano all’appello bonifici per un valore di 137mila euro. Buccarela viene definitivamente espulso dal M5S. Il senatore si iscrive al gruppo Misto e ne viene eletto vicepresidente. Vota comunque la fiducia al Governo gialloverde Conte uno. Nel dicembre 2019 è fra i 64 parlamentari firmatari della richiesta di referendum sul taglio dei parlamentari, che blocca la riforma costituzionale.

Il doppio cartellino rosso di Caiata

Salvatore Caiata, classe 1970, imprenditore e presidente del Potenza calcio, eletto in Basilicata, viene espulso dal movimento, in quanto risulta essere indagato a Siena per riciclaggio. «Accuse gravissime, incompatibili con i nostri valori», rende noto l’entourage del leader pentastellato Luigi Di Maio. Caiata si iscrive al gruppo Misto e poi, il 20 aprile 2018 entra nel Maie, dal quale riceve il secondo cartellino rosso. Una volta fuori anche dal Maie, torna al gruppo Misto e il 14 maggio 2019 entra nelle file di Fratelli d’Italia con una accoglienza trionfale.