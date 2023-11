Made in Italy, cade l’export a settembre

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

La battuta d’arresto è secca, un calo di vendite internazionali del 6,6% che va quasi ad azzerare il bilancio del made in Italy nei primi nove mesi del 2023, lasciando un magro punto percentuale di crescita, caduta evidente dal roboante +20% dello scorso anno. Le vendite del mese si attestano a 51,5 miliardi di euro, 3,5 in meno rispetto allo stesso mese dello scorso anno: in termini percentuali si tratta della maggior caduta da ottobre del 2020.

I dati Eurostat evidenziano peraltro una discesa corale in Europa, non si tratta affatto di un fenomeno solo italiano. La Germania, ad esempio lascia sul campo 15 miliardi, frenata di oltre il 10%. E calo analogo in termini percentuali anche in Francia, dove le vendite estere si riducono di cinque miliardi.

In termini globali l’Unione europea cede in termini di vendite il 9,7% rispetto ai mercati extra-Ue, discesa che va quasi ad azzerare il bilancio dei primi nove mesi dell’anno, con ricavi che si fermano a 1901 miliardi (+0,7%). Energia, materie prime e chimica (in gran parte per l’effetto listini) sono i maggiori responsabili del calo, mentre crescono a calore le esportazioni extra-Ue di meccanica e prodotti alimentari.

Decisiva, in termini geografici, la riduzione verso i due maggiori mercati extra-Ue di sbocco, cioè Stati Uniti e Cina, in frenata rispettivamente dell’1,3% e dell’1,9% nei primi nove mesi del 2023.

La caduta dei prezzi dell’energia ha tuttavia risvolti positivi negli acquisti, che si riducono in nove mesi del 15%, del 33% per l’energia. Come risultato, il disavanzo va quasi ad azzerarsi, rispetto ad un passivo di 360 miliardi con i mercati extra-Ue dei primi nove mesi del 2022. Nella sola energia, in particolare, i minori esborsi in nove mesi sono stati pari a quasi 210 miliardi.