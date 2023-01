Cade l’ultima fortezza: presto tassi di interesse in rialzo anche in Giappone

7' di lettura

Il 2022 è stato l'anno in cui è stato registrato il maggior numero di rialzi dei tassi di interesse da parte delle banche centrali di tutto il mondo: oltre 150 interventi, di cui 93 nelle economie emergenti. In questo panorama caratterizzato da rapide ed estese manovre di restrizione monetaria, il Giappone è stato un'oasi: l'inflazione si è mantenuta moderata ed i tassi di interesse sono rimasti ancorati a zero, grazie alla policy di controllo attivo dei rendimenti dei titoli governativi (Yield Curve Control, YCC) adottata dalla Bank of Japan (BOJ).

Le certezze degli operatori sono state scosse durante l'ultimo meeting della BOJ a metà dicembre scorso, quando il board ha annunciato un allargamento del corridoio di tolleranza per i movimenti dei rendimenti sui titoli governativi a 10 anni (Japanese Government Bonds, JGB). La misura è arrivata in risposta ad un periodo prolungato di tensioni sul mercato secondario del debito governativo, in cui i rendimenti erano rimasti bloccati al limite superiore della banda di oscillazione (vedi Figura 1, area azzurra), segnalando forti aspettative di rialzo dei tassi di interesse.

Da alcune settimane la BOJ non effettua nessun intervento fino a livelli pari allo +0,5% e -0,5%. Questo provvedimento tuttavia non ha avuto degli effetti risolutivi: immediatamente, i rendimenti quotati sul mercato secondario hanno effettuato un balzo verso l'alto, spostandosi al nuovo limite superiore ammesso. Questo vuol dire che de facto i tassi sono già disancorati dall'obiettivo dello 0% e soprattutto che c'è ulteriore forte pressione alla crescita. La BOJ potrebbe dovere ritoccare la banda di oscillazione a breve o addirittura decidere un cambio più radicale della propria policy di controllo attivo della curva dei rendimenti.

I costi crescenti della policy di controllo dei tassi di interesse

Lo YCC è in vigore dal settembre 2016, quando la BOJ fissò un obiettivo dello 0% per i rendimenti dei titoli governativi a 10 anni, con una banda di tolleranza dello 0,1%. Le quotazioni dei JGB sono rimaste particolarmente stabili nei primi anni senza particolari interventi sul mercato aperto da parte della BOJ, a testimoniare la forte credibilità dell'impegno preso dalla banca centrale. Tra i benefici della politica di YCC va annoverata la riduzione dei ritmi di acquisto di titoli di Stato (da 6.000 miliardi di yen al mese nel 2016 a meno di 2.000 nel 2019, vedi barre blu in Figura 2), nonostante lo stimolo monetario all'economia non sia mai venuto meno. Il blocco dei tassi di interesse ha permesso anche di stabilizzare il tasso di cambio con il dollaro per diversi anni intorno alla soglia psicologica di 100 yen per dollaro (linea rossa in Figura 2).