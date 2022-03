Giù la produzione a gennaio. Dallo shock energetico freno dello 0,7% al Pil.

Male la produzione anche nel confronto annuo: corretto per gli effetti di calendario, a gennaio 2022 l'indice complessivo diminuisce in termini tendenziali del 2,6% (i giorni lavorativi di calendario sono stati 20, contro i 19 di gennaio 2021). Si tratta del primo segno meno dopo dieci mesi consecutivi in crescita (ad agosto in realtà la variazione era stata nulla).

A livello di macro-settori si registra un incremento tendenziale solo per l'energia (+1,1%), mentre i restanti comparti mostrano flessioni, con un calo maggiore per i beni intermedi (-5,2%) e quelli strumentali (-3,5%) e meno marcato per i beni di consumo (-1,5%).

In termini settoriali nella manifattura solo farmaceutica (+10,7%) e chimica (+1,1%) continuano a crescere mentre altrove si vedono solo segni meno, con un calo a doppia cifra per la fabbricazione di apparecchiature elettriche.

L’indice della produzione scende così a quota 101,4, tornando al di sotto del livello pre-Covid: non accadeva da maggio 2021.

La crisi geo-politica aggiunge ora altri problemi, registrati dall’Istat nella nota congiunturale mensile.