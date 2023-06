Cade Sartorius a Francoforte: domanda debole e la biotech taglia le stime 2023

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Inizio di settimana burrascoso per Sartorius Stedim Biotech alla Borsa di Parigi, a causa del taglio delle stime finanziarie per l'esercizio 2023. Il fornitore di apparecchiature farmaceutiche e di laboratorio accusa un ribasso del 13% a 240,60 euro ed è la 'maglia nera' dell'indice Stoxx Europe 600, seguito a ruota dalla controllante tedesca Sartorius, che a Francoforte perde il 12,8% a 310,10, finendo in fondo al Dax.

"Vendite sotto le attese nella seconda parte del 2023"



La biotech francese ha annunciato che “sulla base della continua, debole dinamica della domanda", il gruppo prevede che le vendite nella seconda metà dell’anno siano inferiori rispetto alle attese e quindi ha deciso di “adattare la sua guidance” per il 2023. La direzione ora prevede che il fatturato diminuisca di una percentuale compresa all’incirca tra il 10% e il 15%, mentre in precedenza Sartorius Stedim Biotech prevedeva una crescita del fatturato annuo di "percentuale a una cifra bassa", ovvero tra l'1% e il 5%. Ad indebolire la domanda – spiega la società – è principalmente la riduzione degli stock da parte dei clienti del settore biopharma dopo il Covid, che si sta prolungando più del previsto, come pure gli investimenti relativamente bassi da parte dei clienti. A causa di volumi di vendita inferiori alle attese, il gruppo ha anche ridotto l'attuale obiettivo di margine Ebitda a "circa il 30%" per il 2023, mentre in precedenza prevedeva un margine stabile rispetto al 2022, quando aveva raggiunto il 35%. Il rapporto Capex/fatturato è ora stimato a circa il 15% contro il precedente 12,5% e il rapporto debito netto/Ebitda è stimato a 1.1 dal precedente 0.5.

Loading...

Normalizzazione post Covid frena crescita solo temporaneamente



Il gruppo sottolinea di considerare “l’attuale normalizzazione della domanda dopo la pandemia come una fase che offusca solo temporaneamente i fattori di crescita altamente positivi del mercato delle scienze della vita e del biopharma”. Sulla scia di questi annunci, JPMorgan ha abbassato il target price sulle azioni Sartorius Stedim Biotech da 400 euro a 345 euro, pur ribadendo la raccomandazione di "sovrappeso".