Cadillac Celestiq con le nuove batterie più leggere del 20%

La futura ammiraglia a batteria del brand di lusso del cruppo General Motor, Cadillac Celestiq , potrà contare su una base importante, le batterie Ultium. Si tratta di accumulatori di energia sviluppati appositamente per adattarsi alle differenti caratteristiche dei vari modelli di veicoli. Queste particolari batterie sfruttano infatti delle celle LG con architettura scalabile: di volta in volta, a secondo del modello di auto, gli ingegneri potranno sei, otto, dieci o più moduli, fino ad un massimo di 24, per offrire differenti livelli di autonomia. Secondo GM la nuova ammiraglia quando arriverà nel 2025 garantirà un'autonomia d'esercizio con una sola carica superiore ai 720 km.