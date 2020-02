Cadillac Escalade 2021: arriva un cruscotto curvo Oled da 38 pollici di Danilo Loda

2' di lettura

Cadillac ha presentato il suo nuovissimo aggiornamento del suv full-size Escalade che circola sulle strade ormai da 22 anni. E se l'intero veicolo è stato sottoposto alla sua prima revisione importante dopo cinque anni, le nuove aggiunte ad alta tecnologia potrebbero essere ciò che lo differenziano davvero dai modelli precedenti e anche dai concorrenti.

All'interno tra lussuosa pelle trapuntata e interni accentati in vero legno, sono proposte una serie di nuove funzionalità. Innanzitutto c'è il nuovissimo display P-OLED Digital Cockpit Solution (DCS) curvo per infotainment da 38 pollici prodotto da LG, che ha una densità pixel doppia di un televisore 4K. Composto da tre display, il più grande dei quali misura 16,9 pollici, l'Instrument Panel Cluster (IPC) consentirà ai conducenti di monitorare il loro viaggio, verificare lo stato del veicolo e anche scegliere tra una serie di opzioni di intrattenimento. Questa collaborazione tra LG e GM non è certo una novità, visto che le due aziende hanno stanziato capitali importanti per creare una fabbrica negli Stati Uniti che si dedicherà alla produzione di batterie per auto elettriche.



L'allestimento consentirà inoltre ai conducenti di utilizzare la seconda caratteristica principale del suv , il sistema di guida semi-autonomo di livello 2 Super Cruise di Cadillac. Questo consente a Escalade di viaggiare per ore in autostrada senza l'intervento del conducente. Infine, è implementato un sistema audio Akg (Gruppo Samsung) a 36 altoparlanti opzionale per audiofili che richiedono una qualità del suono in grado di competere con qualsiasi sistema stereo domestico. Come con le generazioni precedenti, la nuova Escalade condivide una piattaforma e un'estetica generale con gli altri Ssuv di grandi dimensioni di GM, ma sfoggia un design più elegante e arrotondato che ricorda sicuramente il concetto di Escala mostrato dell'azienda dal 2016.

Escalade è stato leggermente allungato rispetto al modello uscente. In combinazione con la sua nuova sospensione posteriore indipendente, è stato aumento lo spazio interno e, soprattutto il bagagliaio che ora offre un volume pari a 722 litri, il 68% in più rispetto alla versione attuale. Altre modifiche includono una griglia cromata spazzolata ancora più prominente e un nuovo sorprendente pacchetto di luci a LED.

Sotto il cofano si trova il nuovo motore benzina V8 da 6,2 litri che ora utilizza il sistema di disattivazione del cilindro Dynamic Fuel Management di GM. Abbinato a un cambio automatico a 10 marce, il propulsore è in grado di produrre 420 CV e una coppia di 623 Nm. Sarà disponibile anche un motore diesel da 3,0 litri, che è novità assoluta per un mega suv di fabbricazione americana. In questa configurazione il motore è in grado di sfornare 277 CV. La nuova Escalade debutterà in pubblico ad aprile e sarà messa in vendita alla fine del 2020. Non sono non disponibili informazioni sui prezzi, ma sembra probabile che il suv partirà da un prezzo simile a quello dell'Escalade attualmente in vendita a 77.00 dollari che equivalgono a circa 70 mila euro. Non prevista la commercilizzaione in Italia