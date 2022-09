Cadillac Lyriq 2023 nel 2023 debutterà in Europa

È un modello fondamentale per la rinata General Motors, punto d’arrivo dopo gli anni di risanamento del team guidato dal eco Mary Barra, ma punto di partenza per una direzione che sarà totalmente elettrica che il colosso di Detroit ha intrapreso. Si tratta di un suv coupè che verrà poi esportato anche nel Vecchio Continente ma che negli Usa sarà un concorrente della Tesla Model X con potenze fino a 500 cv e un prezzo d’attacco di 59.990 dollari che in euro sono 60-65 mila euro. Uno stile non banale e interni con pelle bianca e legno più un diplay curvo da 33 pollici. La passerella di Detroit è destinata all'Europa dove sbarcherà nel 2023.

