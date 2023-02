Cadillac: tre nuove auto elettriche in arrivo nel 2024

Ascolta la versione audio dell'articolo

Cadillac rivelerà altri tre veicoli elettrici quest’anno che dovrebbero entrare in produzione nel 2024. Il massimo dirigente del Marchio di lusso di General Motors Rory Harvey (vicepresidente globale di Cadillac) ha rifiutato di condividere dettagli specifici sui veicoli o sui segmenti di appartenenza durante un briefing con i giornalisti. Ha però detto che verranno prodotti in “più località” degli Stati Uniti d'America, senza dire nel dettaglio dove.

I modelli porterebbe la gamma Bev Cadillac ad almeno cinque veicoli elettrici nel 2025, tra cui il crossover di medie dimensioni Lyriq, in vendita dal 2022, e Celestiq, berlina fastback da 300mila dollari la cui produzione dovrebbe iniziare a dicembre. Le versioni elettriche di Escalade ed Escalade Esv (che saranno chiamate IQ e IQL) sono previste nel 2024 e 2025, mentre un crossover compatto e uno più grande dovrebbero essere lanciati nel 2024. L’azienda mira a passare a una gamma all-electric in Nord America entro il 2030. Harvey ha anche detto ai giornalisti che la produzione del Lyriq sta aumentando dopo un inizio intenzionalmente lento per garantire la qualità. La produzione è iniziata la scorsa primavera a Spring Hill, nel Tennesse General Motors ha venduto solo 122 Lyriq negli Stati Uniti in tutto il 2022.

(G. Pag.)