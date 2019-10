Cadono due teste al Credit Suisse per i pedinamenti del manager passato a Ubs

La vicenda di Iqbal Khan, svizzero di origini pakistane, è esplosa a Zurigo due settimane fa, quando il top manager (dimissionario a luglio dal Credit Suisse e dal primo ottobre co-responsabile della gestione patrimoniale in Ubs) ha chiamato la polizia, ritenendo di essere pedinato. Le forze dell'ordine avrebbero fermato tre investigatori privati. A quel punto i media elvetici hanno cominciato a riferire di antichi dissapori personali tra il ceo, il franco-ivoriano Thiam, e lo stesso Khan, per rivalità professionali e anche per contrasti come vicini di casa (i due hanno ville confinanti sul lago di Zurigo).

L'inchiesta dello studio legale Homburger e le due dimissioni in seno al Credit Suisse segnano ora una tappa di rilievo nella vicenda. L'azione Credit Suisse, che alla Borsa di Zurigo nei giorni scorsi aveva subito alcuni contenuti ribassi, è in leggero rialzo dopo l'annuncio delle dimissioni. Il ceo Thiam esce indenne dall'inchiesta, ma sulla piazza svizzera rimangono alcuni interrogativi, non tanto sul rilancio della banca che Thiam ha effettivamente attuato, quanto sulla sua gestione dei rapporti al vertice dell’istituto.

Intanto il quotidiano Usa Wall Street Journal riporta affermazioni e voci su un suicidio che ci sarebbe stato nei giorni scorsi. A togliersi la vita sarebbe stato un consulente coinvolto nei pedinamenti a Iqbal Khan. Lo stesso quotidiano americano non ha però potuto verificare il fatto e non ci sono per ora commenti al riguardo da parte della banca e delle autorità svizzere.