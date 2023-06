Cadono i ricavi dell’industria: ad aprile -1,8%

Per quanto riguarda gli indici corretti per gli effetti di calendario riferiti ai raggruppamenti principali di industrie, si registrano incrementi tendenziali per l'energia (+5,4%), i beni strumentali (+5,0%) e i beni di consumo (+4,1%), mentre risultano in marcato calo i beni intermedi (-11,4%).

Con riferimento al comparto manufatturiero, i settori che mostrano gli incrementi tendenziali più consistenti sono i mezzi di trasporto (+14,2%) e il comparto di coke e dei prodotti petroliferi raffinati (+7,3%), mentre le maggiori flessioni si riscontrano nella metallurgia (-14,9%) e nella chimica (-19,3%).

Settore, quest’ultimo, che è anche il peggiore in termini di andamento dei ricavi dall’inizio dell’anno, con un calo superiore al 10% tra gennaio ed aprile.

Male i valori nell’industria italiana ma non solo per la discesa dei prezzi: Istat stima infatti che l'indice destagionalizzato del fatturato in volume registri un calo in termini congiunturali (-2,4%). Corretto per gli effetti di calendario, ad aprile il volume del fatturato del comparto manifatturiero diminuisce in termini tendenziali del 4,9%.



