Caduta in strada: dal Comune ad Autostrade, l’ente gestore paga i danni se non dimostra il «caso fortuito»

4 - L’ostacolo

La società Autostrade per l'Italia non deve risarcire i danni riportati da un autocarro in transito per l'impatto contro un albero caduto in autostrada a causa della pioggia e del forte vento. Infatti l'albero era di grosse dimensioni, tanto da occupare la corsia di marcia e quella di emergenza, e nella zona era stato segnalato un vento forte. Per cui il conducente avrebbe dovuto tenere un comportamento più attento e prudente.

Cassazione, sentenza 348 del 13 gennaio 2020

5- La rimozione

Cassata la sentenza di merito che aveva ritenuto che il sinistro si fosse verificato per caso fortuito soltanto in ragione della consapevolezza da parte dell'attore della presenza sulla strada di ghiaia e sabbia che avevano causato la caduta, senza indagare se il Comune convenuto avesse dato prova di aver fatto quanto in suo potere per rimuovere o ridurre l'incidenza della situazione di pericolo.

Cassazione, sentenza 6326 del 5 marzo 2019