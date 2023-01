Cafezal da Milano verso lo sbarco a Roma e Venezia. E poi punta all’Europa

Ascolta la versione audio dell'articolo

Dietro a una semplice tazzina di caffè si nasconde un intero mondo, tutto da scoprire. Ma dell'esistenza di quel mondo – molto variegato, anche sotto il profilo delle caratteristiche organolettiche – non c'è ancora piena consapevolezza.

«Parliamo di un prodotto che viene trattato come una commodity ed è invece complesso come il vino», dice Carlos Bitencourt, ingegnere di origine brasiliana che dopo aver vissuto tra Regno Unito e Germania, esercitando la professione di consulente manageriale, ha scelto di stabilirsi a Milano per dedicarsi alla sua passione. Il caffè, appunto. O meglio il suo top, costituito dagli specialty coffee, la cui qualità viene misurata da sommelier specializzati su una scala che va da 1 a 100: quando supera gli 80 punti si è di fronte all'alto di gamma.

Cafezal, che in portoghese significa piantagione di caffè, è nata dall'idea di portare in Italia un altro modo di concepire un prodotto che troppe volte è dato per scontato: si pensa di conoscerne le sfumature ma non è così. L'azienda, che si compone di due caffetterie a Milano (una nel quartiere Brera, l'altra in viale Premuda) è in corsa. Entro la metà del 2023 sarà aperto un terzo store nel capoluogo lombardo, per poi procedere con l'espansione in altre città italiane – da Roma a Venezia – e in Europa.

Sì, perché l'idea ha attecchito, diventando un punto di riferimento per gli appassionati, ma non solo. Cafezal oggi non è unicamente una caffetteria con torrefazione, che serve anche il canale horeca, tra bar e hotel. È anche un ristorante, un'area per il coworking e soprattutto una coffee academy, dove imparare l'arte di assaporare il caffè e di individuarne i segreti.

Una avventura imprenditoriale iniziata nel 2018, che negli ultimi due anni ha conosciuto un tasso di crescita del 125%, con un fatturato atteso nel 2023 di oltre 1,5 milioni.

Bitencourt ha scoperto a Londra ciò che si cela dietro gli specialty coffee, che puntano tutto sulla qualità e sono il frutto dello sforzo dei produttori per valorizzarli E proprio in Paesi come l’Inghilterra o l’Australia (così come nell'area della Scandinavia) si sta facendo strada una nuova cultura che innesta sulla tradizione del caffè la scoperta di prerogative per tanti versi inaspettate.