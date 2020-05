Caffè: aspettando la ripresa dei bar, vola l’e-commerce (+170%)

Ma a Milano c'è già pronta la soluzione. «Un nuovo approccio al consumo è già in atto. Il nostro Flagship Store a Milano si sta già attrezzando in tal senso con l’allestimento di banconi per il “coffee to go”, veloce e sicuro».



Spostandoci dall'altra parte dell'Italia, con aziende in crescita ma di dimensioni più ridotte, la situazione non cambia molto.

«Il nostro e-commerce, presente sul nostro sito già da cinque anni, cresce in questo periodo del 175% rispetto allo stesso periodo del 2019. E, anche se rappresenta una piccola parte del nostro business, il canale retail (Italia-estero) è cresciuto del 18 % – a spiegare dati e numeri è Antonia Trucillo, direttore marketing presso Cesare Trucillo Spa e responsabile Accademia Trucillo –. Il lockdown, in Italia come all’estero, ha colpito in particolare i consumi fuori casa. Bar, ristoranti, hotel rappresentano il core business per la nostra azienda. Il 90% del nostro fatturato viene proprio da questa tipologia di clienti e nel periodo da marzo a oggi abbiamo registrato un decremento del 67% dell'attività su questo canale».

Diversificare è senza dubbio la parola d’ordine e, in alcuni casi, la soluzione al problema delle chiusure in Italia. «L’Italia è il Paese più colpito e, mentre da noi comincia la Fase 2, a rotazione nel mondo la crisi entra nella Fase 1. Poiché realizziamo più del 60% del fatturato in 40 diversi Paesi abbiamo continuato a lavorare con il mercato internazionale che ci ha permesso di compensare in parte il calo netto dell’Italia. La nostra presenza sul mercato estero è molto variegata; lavorare da molti anni per raggiungere obiettivi importanti ci permette di portare a casa, anche in questo difficile momento, risultati di grande soddisfazione. A fine febbraio, ad esempio, i nostri prodotti sono stati inseriti su Ocado, il più grande supermercato online britannico e tra i più grandi rivenditori di alimentari online al mondo. In queste ultime settimane abbiamo stretto un nuovo accordo con un importante partner a Taiwan e un altro negli Usa».

La preoccupazione maggiore è quella di monitorare la situazione nei Paesi di raccolta. «Siamo in contatto costante con i paesi produttori di caffè che da diversi anni visitiamo personalmente e dalle quali selezioniamo direttamente la materia prima che poi tostiamo e confezioniamo a Salerno. Monitoriamo e cerchiamo di capire come evolva la situazione nei paesi di origine, in attesa di sapere se e come l'emergenza impatterà sul periodo di raccolta, che è iniziato in Brasile proprio da pochi giorni».

Intanto in pochi sanno che il Caffè Espresso Italiano Tradizione potrebbe avere presto il riconoscimento di Patrimonio Immateriale dell’Umanità Unesco grazie al Consorzio di Tutela del Caffè Espresso Italiano Tradizionale che si sta impegnando in prima linea per l'ottenimento della candidatura.