Caffè e cacao, forniture a rischio in Europa con le norme anti deforestazione

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

La crociata europea contro la deforestazione rischia di provocare seri effetti collaterali sul mercato del caffè e del cacao, compresa la distruzione di migliaia di tonnellate di scorte custodite nei magazzini doganali e in quelli delle borse: uno sviluppo che potrebbe avere ripercussioni sulla disponibilità dei prodotti e ovviamente sui prezzi, che di recente si sono già spinti a livelli record.

A rilanciare l’allarme sulle difficoltà legate all’applicazione delle nuove norme Ue sono l’International Trade Centre (Itc), agenzia collegata all’Onu e al Wto, e l’Intercontinental Exchange (Ice), una delle maggiori borse per lo scambio di futures su materie prime.

Loading...

Il regolamento europeo sulla deforestazione (EUDR), entrato in vigore a fine giugno, prevede obblighi molto stringenti a partire dal 2025, quando qualsiasi prodotto agricolo che entri in territorio comunitario dovrà essere corredato da una sorta di “pedigree” che attesti la provenienza da aree non colpite da distruzione o degrado forestale dopo il 2020.

Sostenibilità, Agostoni (Icam): “Cacao sostenibile garantisce adeguato sostegno a coltivatori”

Il monitoraggio e la certificazione di tutta la filiera è un compito molto complesso, ma per caffè e cacao ci sono complicazioni ulteriori, perché provengono in gran parte da Paesi che da questo punto di vista sono considerati ad alto rischio e perché una volta importati di solito rimangono a lungo nei magazzini.

Non è chiaro che cosa succederà a caffè e cacao non sdoganati nel momento in cui scatteranno gli obblighi, fa notare Pamela Coke-Hamilton, executive director dell’Ict, ripresa dal Financial Times: «Se (la fornitura) arriva sul mercato nel periodo di transizione va bene, ma se viene trattenuta e poi rilasciata dopo la fine del periodo di transizione forse no». Potrebbe quindi rendersi necessario spedirla fuori dalla Ue, se non addirittura «buttarla via», ipotizza Coke-Hamilton.