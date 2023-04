Caffè e ristoranti storici, arriva una legge per preservarne il patrimonio

Le stesse prerogative d'ingresso utilizzate dall’Associazione Locali storici italiani, che oggi conta 200 soci-avamposto dell'ì’ospitalità italiana in tutta Italia, sopravvissuti alle guerre mondiali, alle crisi economiche e alle catastrofi naturali.L’Associazione locali storici italiani stima che siano circa 300 esercizi in Italia che rispondono ai requisiti previsti dal disegno di legge per poter essere censiti e accedere quindi alle risorse, che i singoli Comuni possono decidere di destinare a contributi per l'affitto o per il restauro, nonché a riduzioni o esenzioni dalle imposte. Sono previste anche campagne di sensibilizzazione nelle scuole per l'adozione di progetti educativi su storia, cultura e tradizioni legate ai locali storici.

«Non si tratta solo di esercizi commerciali – ha commentato la docente di Economia del turismo all'Università Bocconi di Milano, Magda Antonioli – ma di veri e propri presìdi dello stile di vita italiano, custodi di tradizioni e in quanto tali sempre più ricercati dai turisti internazionali alla ricerca di esperienze e non solo di luoghi da visitare. Questi locali storici rappresentano inoltre una specificità italiana che in quanto tale va tutelata e collocata all'interno di un’offerta turistica made in Italy che va organizzata e sempre più destagionalizzata».

«Il testo che abbiamo contribuito a realizzare – ha commentato il presidente dell'Associazione Locali storici d'Italia, Enrico Magenes – segna una svolta per le prospettive di autentiche icone dell'italianità, sempre più vessate da costi insostenibili, depresse dallo smart working e dai surplus di costi di gestione. I nostri locali storici hanno in media oltre 150 anni di storia ciascuno, per un totale di circa 40 mila anni di storia e rappresentano un inestimabile valore identitario.

L’Associazione Locali storici d'Italia, che con cadenza biennale pubblica anche l'omonima Guida, vede tra le regioni più rappresentate Veneto (36 locali), Lombardia (33), Piemonte (28) e Toscana (23), seguite da Campania (19), Liguria (17) e Sicilia (8). Tra le province, si distingue Venezia, al comando con 20 esercizi, tallonata da Torino (19) e Napoli (17). Seguono Genova (13), Milano (12) e Firenze (10).