Caffè Mauro: grande distribuzione e e-commerce nuova strategia del gruppo La storica azienda calabrese della torrefazione, con una distribuzione che tocca 60 Paesi, vuole rinconquistare spazio sugli scaffali dei supermercati e aprire flagship store a marchio proprio in città italiane ed estere di Silvia Marzialetti

La storica azienda calabrese della torrefazione, con una distribuzione che tocca 60 Paesi, vuole rinconquistare spazio sugli scaffali dei supermercati e aprire flagship store a marchio proprio in città italiane ed estere

Rafforzamento del brand nella Gdo nazionale, attraverso il private label, potenziamento dell'e-commerce e un piano di sviluppo che guarda al sud est asiatico e al Medio-Oriente. Archiviato il lockdown, Caffè Mauro - storica azienda calabrese della torrefazione, con una distribuzione che tocca 60 Paesi a livello mondiale - illustra a Il Sole 24 Ore Radiocor i prossimi piani di sviluppo. Il blocco delle attività innescato dalla pandemia ha inciso pesantemente sull'attività della società, che deve il 60% del proprio fatturato all'horeca (hotel, ristorazione, caffè).

“Le ultimissime proiezioni sul fatturato aziendale - spiega il presidente e ad Fabrizio Capua, che nel 2008 ha rilevato l'azienda tramite la sua holding finanziaria Capua Investments - evidenziano una perdita potenziale di un milione di euro, pari a circa il 5% sul fatturato del 2019, che è stato di 19 milioni di euro”. Come si evince dai verbali dell'ultima assemblea tenutasi in videoconferenza il 23 marzo scorso, per far fronte alla grave contrazione dei pagamenti e al crollo degli ordinativi, la società ha sviluppato una ipotesi conservativa di budget, inserendo lo scenario peggiorativo della chiusura dell'Horeca sino a 12 settimane, nonchè una politica di taglio delle spese. Ha inoltre fatto ricorso alla Cassa integrazione ordinaria. Nella stessa seduta l'assemblea ha approvato il bilancio e suddiviso l'utile di esercizio - equivalente a 334.581 euro - in due tranche: la prima, di 16.729 euro, destinata a riserva legale e la seconda di 317.852 euro, di utile portato a nuovo.





“Per ripartire - spiega Capua - puntiamo su una ripresa del canale Horeca da giugno e su una campagna di marketing forte, che possa spianarci la strada per la conquista di nuovi scaffali nella Gdo, che fino a oggi ha rappresentato il 30% del nostro fatturato”. Consolidata la propria posizione al Sud in Coop (Az), Despar (Majora), Carrefour (Apulia), Conad (pack 2000) e, a livello nazionale in Bennet, Caffè Mauro punta ora a estendere la propria presenza su scala nazionale.

“Tra i nostri obiettivi c'è quello di diventare partner delle catene attraverso la Mdd, marca privata del distributore”, spiega Capua. “Il futuro della Gdo è la Mdd Premium, segmento di mercato che, insieme con i prodotti Bio, rappresenta quello di maggiore incidenza”, conclude.



Sul fronte e-commerce l'obiettivo per il 2020 è lo 0,5%. “Una percentuale ancora bassa - dice l'ad - che contiamo di elevare al 5% nei prossimi anni”.L'azienda ha sempre fatto della internazionalizzazione un tratto distintivo. Presente in sessanta Paesi, ha messo a punto un piano di sviluppo che punta su Sud-Est asiatico, Medio Oriente (Oman, Bahrein, Emirati Arabi) e Asia orientale (Cina, Corea, Giappone).

“Vogliamo rafforzare la nostra presenza in Australia, dove siamo già presenti con il retail, anche attraverso il canale horeca”, puntualizza Capua.



Rientrando nella fattispecie delle imprese Utp (Unlikely to pay) e avendo proceduto a una ristrutturazione prima del 31 dicembre 2019, la Caffè Mauro è esclusa dalla platea dei beneficiari ammessi alle agevolazioni del decreto Liquidità e in più occasioni il suo ad ha lanciato appelli al Governo perchè aprisse anche alle imprese in turnaround, per colmare un affanno di liquidità dovuto al lockdown.“Ottenuta la postergazione delle scadenze da parte delle banche - dice - andiamo avanti con le nostre forze”.

Nel 2018 la Capua Investments - sempre attraverso la controllata Caffè Mauro Retail - ha avviato anche un piano di sviluppo nel settore retail, che prevede l'apertura di flagship store a marchio Caffè Mauro in città italiane ed estere.