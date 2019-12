Caffè, più moka e meno capsule: il ritorno alle origini di Segafredo La scelta segue il mercato: su 16,5 milioni di famiglie, il 90% usa ancora la caffettiera di Micaela Cappellini

Non c’è niente di più nuovo del ritorno all’antico. Ed è esattamente questa la strategia che Segafredo Zanetti si è data per i prossimi tre-cinque anni: puntare sulla tradizione delle torrefazioni. E scommettere tutto sulla vecchia moka.

Una scelta controcorrente, nell’era del caffé in capsula? «In realtà non si tratta d’altro che di una scelta che rispecchia il mercato», spiega Daniele Boscaro, ad di Segafredo Zanetti. E racconta che qualche mese fa l’azienda emiliana ha condotto uno studio approfondito per mappare i consumi italiani di caffè.

Ne è uscito un risultato sorprendente, a dispetto di quello che tutti pensano, indotti anche dalla pubblicità: «Su 16,5 milioni di famiglie che vivono nel nostro Paese - racconta Boscaro - il 90% utilizza ancora la vecchia moka per fare il caffè. Inoltre dei restanti sei milioni di famiglie che possiedono la macchina a capsule, soltanto un milione usa solo quella: gli altri cinque milioni di famiglie alternano la macchina alla vecchia caffettiera, cioè non rinunciano alla moka».

Capsule: una scelta di minoranza

Insomma, le tanto reclamizzate capsule per fare il caffè a casa come al bar sono la scelta di una sparuta minoranza. Peraltro tutta cittadina: di quel milione di famiglie con la macchinetta espresso in cucina, confessa l’ad di Segafredo Zanetti, 500mila vivono tutte a Milano. «Ecco perché abbiamo resettato la nostra mente e abbiamo deciso di rilanciare sul canale della grande distribuzione con una gamma completamente rinnovata: 12 ricette di caffè, dalle più tradizionali alle miscele monorigine, fino alle ricercate 100% arabica, tutte rigorosamente per la moka. Anche il packaging è stato rinnovato, e in qualche caso abbiamo reintrodotto il cosiddetto soft pack, il pacchetto morbido. Come quello che si usa nelle vecchie torrefazioni per intenderci».

La capsula, insomma, non sembra destinata a soppiantare la vecchia moka. Ma alla capsula un marchio come Segrafedo non può rinunciare completamente, se nei prossimi anni vuole puntare di più sul segmento della grande distribuzione: «Le 12 nuove ricette saranno disponibili anche in capsule compatibili con Nespresso, A Modo Mio è Dolce Gusto, in modo da avere un’offerta uniforme», aggiunge Boscaro.