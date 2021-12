Caffè raddoppiato di prezzo in un anno. Pesano clima e caos logistico

2' di lettura

Il caffè come i microchip. Anche la materia prima dell’espresso è sempre più costosa e sempre più rara, a causa di problemi di produzione e del caos nei trasporti marittimi. I chicchi di varietà arabica in particolare sono quasi raddoppiati di valore da inizio anno, fino a raggiungere livelli di prezzo che non si vedevano dal 2011, intorno a 2,5 dollari per libbra all’Ice di New York.

Il rally - sia pure tra alti e bassi - minaccia di proseguire, contagiando in misura crescente anche il mercato del...