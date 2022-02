Caffè record, il caos logistico spinge a rinunciare ai container

Ascolta la versione audio dell'articolo

Nell’epoca dei rincari record e della super inflazione anche il caffè, come molte altre materie prime, diventa sempre più costoso. Mentre i torrefattori faticano ad approvvigionarsi, le quotazioni di mercato nel giro di un anno sono raddoppiate e non smettono di crescere: i chicchi di varietà arabica, impiegati nelle miscele per l’espresso, hanno di nuovo aggiornato i massimi dal 2011, spingendosi fino a 2,6045 dollari per libbra all’Ice.

Timori per le scorte

C’è apprensione per il livello delle scorte, che da oltre vent...