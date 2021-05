Caffè Trucillo sbarca negli Usa per conquistare i migliori bar di New York

2' di lettura

Parte dalla New York Greater Area l’approdo negli Stati Uniti del caffè italiano firmato Trucillo, la torrefazione campana di proprietà famigliare da tre generazioni, che si potrebbe definire boutique, se non fosse per l'aspetto fortemente innovativo e tecnologico che hanno scelto sin dall'inizio.

Ammirati Coffee, il principale distributore di caffè dell'area metropolitana di New York, che da quasi 60 anni fornisce bar, ristoranti e hotel, tra cui i locali più prestigiosi, frequentati abitualmente dallo star system, ha scelto proprio l'italianissimo Trucillo per la propria distribuzione. Ammirati diventa dunque l'importatore e distributore ufficiale di Trucillo negli Stati di New York, New Jersey e Connecticut.

Una pietra miliare per l'azienda campana, che – già forte nel vicino Canada e presente in 40 Paesi dove esporta il 60% della produzione- mette a segno il suo primo potente passo negli Usa, potendo contare sulla partnership prestigiosa con un distributore dall'ottima reputazione nel settore e negli ambienti più raffinati. Ammirati è il maggiore importatore di macchine espresso La Cimbali degli Usa e dal 1963 è completamente dedicata a rappresentare il livello qualitativamente più alto del caffè.

In virtù di questo accordo, l'azienda di Salerno può ragionevolmente ambire a posizionarsi in breve tempo come torrefazione premium di riferimento nel mercato americano.

«Negli ultimi due anni – spiega Fausta Colosimo, responsabile dei mercati internazionali e moglie dell'ad Matteo Trucillo – ci siamo impegnati con tutte le nostre energie per far conoscere Caffè Trucillo al mercato americano. Nei nostri viaggi abbiamo incontrato grandi persone e grandi aziende. Secondo il nostro modello di business, il nostro primo obiettivo è stato di trovare un partner che corrispondesse ai nostri valori e al nostro livello di aspirazione al mercato americano. Lo abbiamo trovato in Ammirati, un'altra famiglia che come la nostra si dedica da oltre 50 anni alla passione per il caffè».

«Proprio durante il periodo più complesso della pandemia – commenta Tom Ammirati per Ammirati Coffee – abbiamo capito che Trucillo è il partner giusto per noi, non solo per obiettivi e strategie, ma anche per l’etica su cui si fondano i nostri business. Abbiamo provato a immaginare come sarebbe stato tra qualche anno il futuro di questa nuova partnership commerciale e ci ha convinto a proseguire il fatto che anche le giovani generazioni delle famiglie Ammirati e Trucillo condividono la stessa passione per il caffè e i valori su cui si fondano le attività di famiglia. La sostenibilità del business non può prescindere dalla dimensione del tempo e, firmare questo accordo, per noi significa anche esprimere la forte volontà che i nostri figli continuino a lavorare con la generazione futura della famiglia Trucillo».