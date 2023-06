Caffetterie «on the go», 12oz vuole passare da 25 a 100 negozi in Italia. E sbarca in Grecia

Contemporaneamente sarà portata avanti l’espansione in Italia – per arrivare a 100 negozi, tra locali a gestione diretta e in franchising - e in altri Paesi europei e del Sud Est asiatico. Tutti avranno con lo stesso format: bevande calde e fredde da consumare in movimento, servite insieme a food dolce e salato.

«L'Italia, da dove siamo partiti – spiega Nathaniel – non era un mercato facile per una proposta come la nostra, che è prima di tutto una esperienza diversa di consumo di caffè, lontana da quella offerta da una tradizionale caffetteria».

Il concetto della bevanda on the go, che segue il consumatore, ha fatto breccia tra i più giovani, intercettando un nuovo tipo di domanda. Giovani, e in maggioranza donne, sono anche i dipendenti di 12oz, attualmente 170. E i negozi sono di varie dimensioni, si va dai 15 ai 70 metri quadrati.



Il primo locale è stato aperto in piazza Duomo a Milano. Poi sono arrivati quelli di Bergamo, Bologna, Venezia, Parma, Torino, Napoli, Verona. Con una svolta nel 2018, quando è nata la joint venture con Jde, secondo torrefattore al mondo, che ha investito nel concept, diventando il socio di maggioranza. La strategia di espansione si basa su accordi con operatori del settore in ogni Paese. “Stiamo individuando partner in ogni mercato nel quale vogliamo insediarci”, dice Nathaniel.

