Caffitaly: capsule sostenibili, più export e punti vendita triplicati in 4 anni

L'innovazione nel caffè non si limita, però, solo all'area dell'indulgence ma va anche in una direzione healthy. «Dal 2022 offriremo una gamma inedita di caffè capaci di rispondere alle nuove necessità di benessere dei consumatori – aggiunge Casareto –. Un risultato dovuto al fatto che non siamo solo un'azienda dall'anima tech, ma anche un hub creativo, che studia il mercato a livello internazionale e sviluppa nuovi prodotti in modo da anticipare l'evoluzione dei gusti e delle necessità dei consumatori». Per coprire tutte le esigenze di un mercato frammentato e sfaccettato com'è quello del caffè, Caffitaly ha puntato sulle partnership con alcuni dei più famosi brand italiani (ultimo arrivato Kimbo), mentre a livello commerciale ha potenziato l'ecommerce, è entrata in oltre un migliaio di store multimarca e ha avviato un centinaio di negozi monomarca, di cui sono previste una cinquantina di nuove aperture l'anno nell'arco del prossimo quadriennio.

Oltre alla crescita dei mercati esteri e della distribuzione in Italia, l'evoluzione del brand sarà guidata dalla sostenibilità in un'ottica di economia circolare. «Abbiamo sviluppato una roadmap in cinque step: riciclare, compostare, separare, raccogliere, riutilizzare – afferma Casareto –. Nel 2022 attiveremo progetti innovativi per coinvolgere consumatori, con la separazione del caffè dalla plastica e la creazione di reti di raccolta per poi arrivare, nel 2023, all'avvio di un nuovo progetto di riconversione della plastica delle capsule riciclate in nuovi utilizzi alimentari e non».