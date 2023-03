Cagliari, accordi internazionali per il nuovo stadio

Ascolta la versione audio dell'articolo

Dal gruppo Costim ad Accor e Snow Group. Cresce il progetto del Cagliari Calcio per costruire lo stadio super moderno nel capoluogo sardo. Proprio in questi giorni sono stati stretti accordi co Accor e Snow Group. Intese che vanno a strutturare ulteriormente il progetto e che riguardano le aree ricettive e wellness, inserite tra le linee di ricavo del nuovo stadio.

Uno step decisivo per lo stadio

Si tratta di un altro decisivo step, che viaggia assieme all'iter amministrativo in avanzamento che vedrà l'approdo in Consiglio comunale per la conferma del pubblico interesse dell'opera e la conseguente convocazione della Conferenza di Servizi decisoria, quindi la gara pubblica cui prenderà parte anche la Newco formata da Cagliari Calcio e Gruppo Costim.

Accordi con partner internazionali

«Siamo felici di annunciare gli accordi con queste due realtà internazionali leader nei propri settori di appartenenza. Per noi – dice Stefano Melis, direttore business e media del Cagliari Calcio – è motivo di grande orgoglio, oltre che dimostrazione tangibile del grande impegno che il club ripone nel progetto del nuovo stadio di Cagliari. Operatori di questo calibro, oltre all'indubbio prestigio, ci garantiscono le competenze e la visione necessarie per rendere la struttura un punto di riferimento di qualità, vivibile ogni giorno per cittadini e turisti».

Il progetto innovativo

Un progetto innovativo che, come sottolinea Jacopo Palermo, ceo del gruppo Costim, ha l'ambizione di «far diventare il nuovo stadio di Cagliari una vera e propria destinazione». L'hotel aprirà sotto l'insegna Mövenpick, collegato a un importante centro congressuale e disporrà di 122 camere, la maggior parte delle quali con vista sul mare o sul campo di calcio, rooftop con bar e ristorante con piscina e una vista privilegiata sul litorale cagliaritano e sul terreno di gioco. «La posizione strategica e l'offerta ristorativa di eccellenza, caratteristica del brand – commenta Mattias Innocenti, senior director development Southern Europe di Accor – faranno di questa struttura un punto di riferimento nella città. Un ringraziamento speciale per la fiducia del Cagliari Calcio al brand Mövenpick e al nostro partner Amapa, che gestirà la nuova struttura».

Benessere e calcio

Il progetto wellness prenderà vita grazie all'accordo che Cagliari Calcio e Costim hanno siglato con bbspa_Group e Snow Group per un nuovo concetto di “Urban Destination SPA”. Il bbspa_Group ha lavorato allo studio e alla progettazione di una SPA di circa 4mila metri quadrati. La gestione della SPA, invece, sarà affidata a Snow Group Italia, filiale italiana della capogruppo francese che gestisce oltre 60 SPA in Europa. «La sfida più grande – dice Régis Boudon Doris, Ceo di bbspa_Group – è stata quella di pensare un concept innovativo e funzionale al tempo stesso, che trovasse spazio in un contesto anomalo per una SPA, e che traesse dall'anima calcistica lo spirito competitivo e performante».