Cagliari Elmas investe sei milioni nella struttura

Dall'efficientamento energetico alle opere sulla pista per arrivare pronti alla stagione Summer 2023. Lo scalo aeroportuale di Cagliari Elmas guarda già alla prossima stagione estiva e alle nuove tratte (ta le quali la cagliari Dubai) e, nel frattempo, avvia una serie di interventi per migliorare la struttura.

Valgono circa sei milioni di euro le opere che la Sogaer, società di gestione dell’aeroporto di Cagliari Elmas porta avanti. I lavori, già avviati, stanno interessando l’intera aerostazione, all’interno e all’esterno: la pista, i piazzali, la zona parcheggi aeromobili, le aree di imbarco, i loading bridges, le toilette.

C'è poi la partita risparmio energetico con la sostituzione delle lampade con quelle a Led per arrivare poi al fotovoltaico da sistemare nel multipiano. «Si tratta di interventi importanti - fanno sapere i vertici di Sogaer - che renderanno ulteriormente competitivo l'aeroporto».

Gli interventi riguardano poi tre cantieri aperti in piazzale aeromobili. Si tratta di interventi che, come sottolinea l'amministratore delegato «consentiranno il passaggio di aerei wide body».

Inoltre, sono in programma anche altre operazioni di verifica nell’ambito dell'infrastruttura aeroportuale. Interventi indispensabili per arrivare preparati alla prossima stagione: «Questo sarà l'anno più importante per i risultati di bilancio - sottolineano dall’azienda-. Perché se ancora come passeggeri non siamo allineati al 2019, e nonostante i 2.500 milioni di bolletta in più chiuderemo l'anno come mai si era visto».