Cagliari, quattro giovanissimi vittime in un incidente stradale

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Viaggiavano in sei, tutti giovanissimi, verso casa. Mancava qualche chilometro quando l'auto ha urtato un marciapiede per poi ribaltarsi. Quattro sono morti, gli altri due sono ora ricoverati in codice rosso all'ospedale. È il drammatico bilancio dell'incidente stradale che si è verificato alle cinque del mattino di domenica in viale Marconi a Cagliari, la strada che collega il capoluogo sardo con Quartu Sant'Elena.

In sei su un'auto

I sei giovani, quattro ragazzi e due ragazze, provenienti da Cagliari e da diversi centri dell'hinterland cagliaritano, viaggiavano sulla stessa auto, una Ford Fiesta. Dovevano rientrare a casa dopo aver trascorso la serata assieme in un locale del Poetto, il lungomare di Cagliari.

Loading...

L'auto, secondo una prima ricostruzione effettuata dalle forze dell'ordine, viaggiava in viale Marconi in direzione Quartu quando, all'altezza del cavalcavia dell'asse mediano, ha urtato un marciapiede per poi andare a impattare contro un muro e, infine, volare dopo aver preso in velocità la rampa di un cancello e ribaltarsi più volte.

Due occupanti sono rimasti all'interno dell'utilitaria, altri quattro sono stati sbalzati fuori dall'abitacolo.

Quattro vite spezzate

Immediata la richiesta di aiuto: i residenti, oltre ad essere scesi in strada hanno chiesto l'intervento dei medici del soccorso del 118 e dei vigili del fuoco partiti dal vicino comando.